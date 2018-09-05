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Кенгуру больше не страшна алматинская зима

В зоопарке завершен ремонт в кенгурятнике.

Фото : redbubble.com5 сентября 2018, 11:57

Для кенгуру в алматинском зоопарке отреставрировали зимнее помещение, передает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе акимата Алматы, в кенгурятнике окончен ремонт.

"Зимнее помещение для теплолюбивых кенгуру Алматинского зоопарка было реконструировано при поддержке акимата города Алматы ко Дню Города. Теперь животным не страшны заморозки. Совсем скоро закончится ремонт и в других зимниках", - сообщили в ведомстве.


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