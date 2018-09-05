Кенгуру больше не страшна алматинская зима
В зоопарке завершен ремонт в кенгурятнике.
Фото : redbubble.com5 сентября 2018, 11:57
Для кенгуру в алматинском зоопарке отреставрировали зимнее помещение, передает Zakon.kz.
Как сообщили в пресс-службе акимата Алматы, в кенгурятнике окончен ремонт.
"Зимнее помещение для теплолюбивых кенгуру Алматинского зоопарка было реконструировано при поддержке акимата города Алматы ко Дню Города. Теперь животным не страшны заморозки. Совсем скоро закончится ремонт и в других зимниках", - сообщили в ведомстве.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4935659-d72d17a1afe5aa5cd6dc496edf723a7f
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...