Нигматулин: Необходимо избежать дисбаланса между статистикой и реальными цифрами

У людей наблюдается определённое недоверие к данным государственной статистики - председатель.

Нурлан Нигматулин обратил внимание на проблему расхождения статистических данных с фактическими изменениями цен, передает корреспондент Zakon.kz.

«У населения возникают вопросы, почему официальные статистические данные зачастую не соответствуют фактическим изменениям цен на те же потребительские товары. Дайте пояснение о причинах расхождений и какие меры вы будете, ваше министерство национальной экономики РК, для того, чтобы вызвать большее доверие у населения к государственной статистике», - обратилась к министру МНЭ РК Тимуру Сулейменову депутат Ирина Унжакова.

В свою очередь Н. Нигматулин отметил, что ключевой вопрос заключается в «доверии населения к данным официальной статистики».

«Вы как-то его обошли очень грамотно. Это вопрос древний и уже становится философским, даже из вашего ответа это видно. Конечно, усреднено вы считаете, и вообще, мы понимаем, что ваши расчеты они строго обоснованы и они базируются на серьезной методологии. Вопрос в другом, вот рядовой гражданин слышит ваши официальные статданные. К примеру, об уровне потребительских цен. Потом он приходит в магазин и видит, что нужные ему продукты или лекарства имеют совершенно другую цену», - констатировал глава Мажилиса.

«Они (товары), как правило, дороже, чем следует это из ваших статданных. При этом ему неважно, когда вы формируете этот индекс потребительских цен, то включаете туда не только продукты и лекарства, но и миксуете туда все, образно говоря, от станков до металла. Вот где идет усреднение цены. Вот у вас и получается средневзвешенный рост цен небольшой. Но когда человек сравнивает ваши усредненные показатели с ценниками на прилавке, он видит между ними серьезную разницу», - добавил он.

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По его словам, в связи с этим и наблюдается определенное недоверие к данным государственной статистики.

«Вам надо продумать и вашим специалистам, как избежать такого дисбаланса (…). Не надо бояться, если идет какая-то мировая тенденция по росту цен, инфляционные вопросы, надо просто об этом говорить. Тогда не будет этого разрыва между доверием населения к официальной статистике. Вы же тоже ходите в магазин, и видите какие там цены», - подчеркнул Н. Нигматулин.

На этот счет Т. Сулейменов ответил, что в статданных заложена «усредненная» цена.

«Касательно расхождения цен. У нас нет единого источника информации. Мы берем по каждому товару от шести до 10 ценовых позиций. К примеру, масло сливочное - мы можем его купить в магазине возле дома, на базаре, на оптовом базаре и можем взять в крупном торговом центре. На базе этого усредняется по весам и дается цена в целом по региону, и республике. Наши граждане, мы привыкли покупать продукты непосредственно либо у дома, либо в супермаркете, поэтому, когда это усреднение происходит, каждому из нас кажется, что цена не та, которую я вижу при покупке этого товара. Но тем нее менее со статистической точки зрения это усреднение этой цены - оно правильное», - считает министр.

Ксения Давыдова, Астана

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