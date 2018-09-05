Переход дождя в снег, туманы ожидают северян

Температура воздуха на территории Казахстана предполагается близкая к средним многолетним значениям.

РГП "Казгидромет" опубликовал прогноз на 6-8 сентября 2018 года, сообщает zakon.kz.

По данным синоптиков, над северными территориями Казахстана в барической ложбине начал формироваться высотный циклон. Этот циклон будет определять погоду в большинстве областей республики в предстоящие трое суток.

"После нескольких дней без осадков сначала в северных, а затем в центральных и восточных областях местами вновь ожидаются дожди, на севере ночью 8 сентября возможен переход дождя в снег, в ночные и утренние часы туман с видимостью меньше 500 м. В западных, южных и юго-восточных областях пока без осадков", - отмечают метеорологи.

Температура воздуха на всей территории Казахстана предполагается близкая к средним многолетним значениям, на севере и в центре – ниже этих значений.

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