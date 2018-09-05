Скандал с Sanofi прокомментировали в Минздраве

Дальнейший ход дела зависит от того, будет ли доказана вина компании в коррупционной составляющей.

В Министерстве здравоохранения РК прокомментировали инцидент с французской фармацевтической компанией "Sanofi", передает корреспондент МИА «Казинформ».

"Все проверки инициируются по обращениям. И в основном по незаконным взысканиям - это не в компетенции министерства. Мы регулируем цены. Если это нарушение и там было лоббирование, взятки, это немного другое, этим занимаются силовые структуры. Если вина будет доказана. Там все идём в правовом поле", - сказал вице-министр здравоохранения РК Алексей Цой.

По его словам, дальнейший ход дела зависит от того, будет ли доказана вина компании в коррупционной составляющей.

"Как дальше пойдёт, будет зависеть от того, насколько признается вина. Пока мы видели только статью, если есть конкретные факты, если они будут в наших компетентных органах изучены. Решение будет в правовом поле. Что-то сказать сейчас дополнительно не могу", - подчеркнул представитель Минздрава.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что дочерние предприятия Sanofi в Казахстане и на Ближнем Востоке платили должностным лицам за увеличение продаж своей продукции. Информация появилась на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США. В частности, эксперты заявили, что представители французской компании давали откаты, чтобы заключать контракты с государством, а также, чтобы ее продукцию чаще прописывали в рецептах.

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