Число жертв тайфуна «Джеби» в Японии возросло до 10

Стихия обрушилась на Японию 4 сентября.

Число жертв последствий тайфуна «Джеби», обрушившегося на Японию, возросло до 10 человек. Об этом сообщает РБК со ссылкой на телеканал NHK.

По данным японских властей, один человек погиб в префектуре Осака, семеро погибли в префектуре Сига, еще по одной жертве тайфуна обнаружили в префектурах Айти и Миэ. Еще несколько сотен человек пострадали.

Также власти сообщили, что в результате последствий тайфуна произошли сбои на электростанциях компаний Kansai и Chubu. Около 1,2 млн человек остались без света, специалисты пытаются восстановить подачу электричества.

Тайфун «Джеби» обрушился на Японию 4 сентября. Национальное метеорологическое агентство назвало его самым мощным с 1993 года. К приходу тайфуна также готовятся в Приморском и Хабаровском краях, а также на Сахалине.

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