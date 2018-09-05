Маму Томирис Байсафа вызвали для дачи показаний

Следствие по делу продолжается.

Мама Томирис Байсафа сообщила, что едет давать показания, передает Zakon.kz.

Об этом она сообщила подписчикам в своем Instagram.

"...Я понимаю, как уходят старики, даже как когда-то уйдут мои родители, как может сбить машина, как можно утонуть в море, это стихия, как опасно ввязаться в драку, как опасно переходить дорогу, но я не понимаю, как в учебном заведении, в 12-00 часов дня, на перемене, разговаривая с человеком, которому доверяешь, не ждёшь от него плохого, можно умереть??? И не понимаю, как за это можно не нести ответственность...Еду давать показания...", - написала Жанна Ахметова.

Ранее женщина делилась своими мыслями по поводу расследования гибели ее дочери. "Как идёт следствие и над чем работает, пока ничего сказать не могу, идут следственные мероприятия, как говорит новый следователь упущено время, не взяты нужные материалы, не проведены нужные экспертизы. Работали идиоты-следователи или следователи, которым так нужно было, или адвокаты...", - писала она.

13 апреля в МГИМО студентка 4 курса факультета МЭО Томирис Байсафа выпала из окна 4-го этажа учебного корпуса. 3 мая Томирис умерла. В Посольства Казахстана в России предоставили хронологию событий, случившихся после смерти Томирис.

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