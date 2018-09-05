Вопросы регулирования цен на лекарства обсудили в Минздраве

Возможность регулирования цен на лекарства позволит исключить спекуляции.

Планируемые изменения в законодательство по вопросам регулирования цен на лекарства и медизделия обсудили сегодня на заседании круглого стола в министерстве здравоохранени под председательством вице-министра Алексея Цоя, передает Zakon.kz.

Как отмечается, в обсуждении приняли участие представители министерства по индустрии и развитию, комитета фармации МЗ РК, Национального центра экспертизы лекарственных средств, Республиканского центра развития здравоохранения, ТОО «СК-Фармация», НПП «Атамекен» и профильных ассоциаций, отечественных и иноситранных фармацевтических производителей, дистрибьюторов фармацевтической продукции и других представителей общественности.

Как отметил А.Цой, регулирование цен на лекарства – это требование времени.

«Возможность регулирования цен на лекарства позволит исключить спекуляци на таком социально значимом товаре как лекарственные препараты», - сказал он.

О ключевых аспектах и перспективах регулирования цен на лекарственные препараты и медицинские изделия в РК рассказал первый заместитель генерального директора Национального центра экспертизы лекарственных средств Арнур Нуртаев. По его словам, планируемые измения в формировании цен на лекарства и медизделия предполагают 4 уровня регулирования цен – на уровне производителя, оптовых продаж, розничных продаж, а также закупа в рамках ГОБМП и системе ОСМС.

«С учетом имеющегося опыта ценообразования, был пересмотрен список референтных стран с учетом их сопоставимости по макроэкономическим показателям с Казахстаном, поскольку предыдущий список включал малосопоставимые с Казахстаном страны, такие как США, Великобритания и другие», - отметил А.Нуртаев.

Он также объяснил, что регистрация цен производителя будет производиться на основе цен референтных стран за потребительскую упаковку. Также будет регулироваться маржа оптовых и розничных продаж лекарственных препаратов посредством регрессивной шкалы наценок.

При обсуждении также отмечалось, что в рамках новых правил ценообразования будет усилена экономическая экспертиза обоснованности цен на лекарственные препараты и медицинские изделия. В процессе разработки – реестр зарегистрированных и предельных цен на лекарства и медизделия, благодаря которому информация о ценах на фармпродукцию будет доступна всем заинтересованным лицам.

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