В Национальном центре экспертизы рассказали о подозреваемом в хищениях директоре филиала

В июле в рамках аудиторской проверки были выявлены нарушения процедуры госзакупок в филиале РГП.

Генеральный директор РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» при Министерстве здравоохранения РК К.Балыкбаев прокомментировал инцидент по подозрению директора филиала РГП по Павлодарской области в хищении бюджетных средств, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП.

Так, Балыкбаев сообщил, что в начале июля этого года служба внутреннего аудита была РГП была направлена в Павлодарскую область по факту списания химического реактива дихлорметана (хлористый метилен). В ходе проверки установили факты нарушения процедур государственных закупок при приобретении данного препарата и нецелевого использования финансовых средств по программе ГПИИР на сумму 23 860 700 тенге.

"По данному факту Национальным центром экспертизы создана рабочая группа, которая провела внутреннее служебное расследование и результатом которых, подтвердились нарушения в ходе осуществления процедуры государственных закупок при приобретении препарата. По итогам расследования наложены дисциплинарные меры взыскания в виде строгого выговора на директора филиала Национального центра экспертизы по Павлодарской области Билялова М.Г.", - сообщил Генеральный директор РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы».

Информацию по данному факту направили в прокуратуру Павлодарской области для принятия мер процессуального характера в отношении директора филиала РГП по Павлодарской области.

По словам Каната Балыкбаева, такие проверки проводятся на регулярной основе в рамках исполнения Плана мероприятий Министерства здравоохранения РК по противодействию коррупции на 2017-2018 годы.

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