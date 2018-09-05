Сборная Казахстана по кокпару стартовала с победы на Всемирных играх кочевников

Лучшим игроком встречи был признан Турганбек Курманбек который принес 10 очков.

Сборная Казахстана по кокпару одержала победу в стартовой встрече на III Всемирных играх кочевников, сообщает Zakon.kz.

По ходу встречи наша команда была намного сильнее своих соперников из Красноярска (РФ). В итоге выиграла со счетом 15-3.

Лучшим игроком встречи был признан Турганбек Курманбек, который принес 10 очков.

Сегодня, 5 сентября, казахстанская сборная проведет вторую встречу с командой США.

Ранее в СМИ появилась информация, что организаторы III Всемирных игр кочевников не могли найти сборную Казахстана по кокпару, которая должна была сыграть со сборной Красноярского края России. По одной из версий, у команды не оказалось лошадей. Позже стало известно, что в связи с тем, что международный конкурс не соответствовал правилам кокпара, одобренным Международной ассоциацией традиционных игр тюркских народов, было принято решение выйти из соревнования. Министр культуры и спорта Республики Казахстан Арыстанбек Мухамедиулы заявил, что, что проблема была не в лошадях, и сейчас вопрос решен.

Всемирные игры кочевников - одно из крупнейших событий в истории этнографии. Игры проводятся раз в два года. В этом году в соревнованиях примут участие спортсмены из примерно 80 стран.

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