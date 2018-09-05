Samsung приглашает вас в Galaxy Note9 Power Studio!

Note9 Power Studio – это интерактивные пространства, открытые в честь долгожданного запуска Galaxy Note9 в Казахстане. Расположены в торговых центрах MEGA Alma-Ata и MEGA Park в Алматы.

Начиная с сегодняшнего дня Samsung приглашает всех алматинцев и гостей южной столицы на территорию развлечений Note9 Power Studio, где посетителей ждет море ярких эмоций и приятные сюрпризы!

Note9 Power Studio – это интерактивные пространства, открытые в честь долгожданного запуска Galaxy Note9 в Казахстане. Расположены в торговых центрах MEGA Alma-Ata и MEGA Park в Алматы.

Здесь можно познакомиться с новинками компании Samsung: протестировать возможности «умной» камеры смартфона Galaxy Note9 и новые функции усовершенствованного пера S Pen. И, конечно же, поучаствовать в крутых мероприятиях и выиграть потрясающие подарки!

Программа мероприятий включает развлекательные активности в интерактивных зонах: уникальные селфи вместе с друзьями (Create! Room), любимые игры и захватывающий чемпионат в Fortnite на огромном Super Amoled дисплее (Game Room), упражнения на велотренажере для заряда гигантского мобильного устройства (Power Track), интересные задания от ведущего и школьный набор подарков (Back to School), соревнования «поймай девятку» с пером S Pen на большом дисплее Note9 (Lucky 9) и масса призов!

Пользователи Instagram могут попытать счастья в онлайн-конкурсе. Для этого достаточно сфотографироваться на фоне Galaxy Note9 в интерактивной зоне Create! Room, получить фотографию или карикатуру от шаржиста и выложить ее в своем Instagram с хэштегом #Note9PowerStudio.

А для участия в лотерее нужно пройти три интерактивные зоны, получить специальный купон и испытать удачу в лототроне.

Узнать подробнее о развлекательных мероприятиях и правилах участия в них можно на сайте Samsung.

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