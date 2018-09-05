Служению интересам общества обучат студентов Алматы

Студенты учатся применять свои знания на практике, работая в социальных организациях и с уязвимыми слоями населения.

Студенты университетов Алматы в рамках образовательного процесса будут обучаться служению обществу, сообщает Zakon.kz.

По заказу Управления внутренней политики города, в рамках программы «Рухани жаңғыру» Альянс университетов «U 38» провел обучающий семинар, посвященный транслированию мирового опыта по внедрению программы «Community Service Learning» в вузах Казахстана.

По мнению организаторов, служение обществу - это ценность, которая должна выдвигаться в качестве основной и прививаться студенческой молодежи всеми университетами страны. В работе семинара приняли представители более чем 30 вузов Алматы и неправительственных организаций.

Опыт реализации программы «Community Service Learning» имеют Almaty Management University и КазНУ имени аль-Фараби. В AlmaU дисциплина, обучающая служению обществу, является обязательной для всех студентов, они учатся применять свои знания, на практике работая в социальных организациях и с уязвимыми слоями населения.

«Мы работаем со многими социальными организациями, центрами помощи. Благодаря «Community Service Learning» мы воспитываем личности, которые не только развивают свой интеллект, но и свое сердце, духовные качества и нравственные ценности. На сегодняшний день студентами реализовано тысячи социальных проектов», - рассказала ректор Almaty Management University Гульмира Курганбаева.

Программа направлена на обеспечение студентам целостное образование, включающее не только профессиональные компетенции, но и личностные качества, социальную ответственность.

Культура служения обществу среди студентов увеличивает масштаб и степень социальной вовлеченности преподавателей и сотрудников вузов с целью усиления вклада университета в развитие гражданского общества.

«Служение обществу - это готовность человека бескорыстно работать на благо общества. Университеты готовы перейти к системному служению обществу в образовательном процессе, сами студентов готовы этому обучаться. В рамках образовательных дисциплин мы даем знания, умения, навыки по тому, как можно разработать социальный проект и внедрить его. В нашем университете эта методика внедряется не как отдельный проект, а используется в разных дисциплинах», - поделилась механизмами внедрения программы проректор КазНУ им. аль-Фараби Шолпан Джаманбалаева.

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