В Южной Америке нашли следы древней цивилизации

Люди, живущие в области, называемой «Атлантическим лесом», употребляли пищу, богатую углеводами , и культивировали такие растения как ямс и батат.

Международная группа ученых под руководством исследователей из Йоркского университета обнаружили останки людей на месте раскопок в южной части Бразилии. Анализ найденных зубов и костей показал, что 4800 лет назад люди выращивали растения на узкой прибрежной полосе. Об этом сообщает Lenta.ru.

Специалисты изучили степень разрушения зубов из-за кариеса, а также определили изотопный состав в зубах и костях человеческих останков. Кроме того, ученые выявили остатки растений в зубном камне и обнаружили каменные инструменты, применяемые для обработки растительной массы.

По словам специалистов, люди, живущие в области, называемой «Атлантическим лесом», употребляли пищу, богатую углеводами , и культивировали такие растения как ямс и батат. Раньше этот регион не рассматривался как центр древнего производства продуктов питания. Однако новые результаты подтверждают мнение, что сельское хозяйство вдоль побережья Атлантического океана возникло одновременно с появлением первых оседлых деревень.

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