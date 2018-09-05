Умную аудиосистему и игровой монитор представила LG Electronics на выставке IFA 2018

Результатом технического сотрудничества с компанией Meridian, британским первопроходцем в аудио высокого разрешения, стало созданиеаудиоколонки LG XBOOM с искусственным интеллектом ThinQ.

LG Electronics представила на IFA 2018 расширенную линейку аудиоустройств X-BOOM, в которую вошли портативные Bluetooth-колонки X-BOOM Go и аудиосистемы XBOOM с искусственным интеллектом ThinQ, а также линейку игровых мониторов LG UltraGear™.

Аудиосистема X-BOOM всегда ассоциировалось с мощностью звука, что помогло бренду завоевать 35% мирового рынка в категориях мини-систем и аудиосистем «всё в одном». X-BOOM Go имеет функцию цветной подсветки и оборудована ручками Grab-N-Go и X-grip для максимальной портативности и стабильности.

Результатом технического сотрудничества с компанией Meridian, британским первопроходцем в аудио высокого разрешения, стало созданиеаудиоколонки LG XBOOM с искусственным интеллектом ThinQ. Аудио высокого разрешения совместимо с файлами высокого качества без сжатия, что позволяет верно воспроизводить звук, как он был оригинально записан в студии.

Презентацией на IFA 2018 новых UltraGear™ мониторов LG Electronics демонстрирует приверженность игровым технологиям. Широкое соотношение сторон позволяет разглядеть детали сбоку, а ультратонкие рамки позволяют соединять несколько мониторов для еще более вовлекающего опыта. Также геймеры могут создавать собственную атмосферу за счет функции кругового освещения Sphere Lighting с 6 цветовыми настройками для дополнения любой игры или фильма.

Посетители выставки могут познакомиться с широкой линейкой продуктов LG, представленных на IFA 2018, до 5 сентября 2018 года в Холле 18 выставочного комплекса Messe Berlin.

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