Антилидеров в сфере оказания госуслуг назвали в Алматы

Отдельных чиновников больше заботит не решение вопросов заявителей, а недопущение фактов нарушения сроков исполнения, что напрямую влияет на качество исполнения.

В Алматы в сфере госуслуг в пятерку антилидеров вошли департамент внутренних дел, отделы городского акимата, департамент государственных доходов, департамент юстиции и управление здравоохранения. Об этом в ходе заседания Общественного совета сообщила заместитель руководителя департамента Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции по Алматы Шынар Алимхан, передаёт корреспондент BNews.kz.

По её словам, в сфере государственных услуг в 2018 году поступило 68 обращений, в то время как в 2017 году – 46. Число подтвердившихся жалоб составило 36,8%.

В основном в сфере госуслуг поступают жалобы на действия госорганов, в пятерку антилидеров вошли ДВД - 17, отделы акимата Алматы – причём все восемь отделов, ДГД – 14, департамент юстиции – 11, управление здравоохранения - 11.

"Население жалуется на неправомерные отказы, факты затягивания, волокиту при оказании госуслуг, незаконную выдачу разрешительных документов. В этой сфере также частично граждане указывают на неэтичное поведение госслужащих", - уточнила спикер.

Шынар Алимхан отметила, что департамент проанализировал обращения по всем сферам и деятельности города, поступившие с 2014 года. Ежегодно в госорганы поступает порядка 3,5 млн обращений, за последние четыре года их количество снизилось на треть - до 2,3 млн. Однако число жалоб ежегодно растёт: за указанный период выросло почти на 50% со 120 тыс в 2014 году до 180 тыс в 2017 году.

"Ежегодно от 10 тыс до 20 тыс заявителей обращаются в госорганы повторно. При этом в среднем 87% случаев по повторным обращениям принимаются решения о полном или частичном удовлетворении. Это говорит о том, что факты некачественного рассмотрения обращений со стороны госорганов имеют место быть", - указала замруководителя департамента.

Также в городе растёт доля перенаправленных обращений в другие госорганы для рассмотрения. Так, за анализированный период данный показатель вырос в 1,4 раза до 193 тыс в 2017 году.

"Это подтверждает, что отдельных чиновников больше заботит не решение вопросов заявителей, а недопущение фактов нарушения сроков исполнения. Стремление своевременной перенаправки госорганов привело к тому, что мы забыли о качестве исполнения. В этой связи возникает определённый негатив среди населения. Госслужащие, которые перенаправляют своё обращение, недостаточно квалифицированы. В итоге обращение месяцами или годами может блуждать между госорганами. Люди жалуются на невозможность попасть на личный приём к руководителям", - подчеркнула Алимхан.

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