Впервые в Атырау состоится чемпионат по таэквондо среди среди взрослых всего Азиатского континета

Соревнования начнутся 7 сентября в 9:00 в Ледовом дворце.

С 7 по 9 сентября в городе Атырау пройдет Первый Открытый чемпионат Азии по таэквондо среди спортсменов всего Азиатского континента. В трехдневных состязаниях будут определены лучшие из лучших. Около 400-от спортсменов из 15 стран уже подали свои заявки на участие в рейтинговом турнире среди взрослых передает zakon.kz.

Соревнования начнутся 7 сентября в 9:00 в Ледовом дворце. Также, сразу после чемпионата Азии, с 9-го по 11-ое сентября в Атырау пройдет международный турнир «КАЗАХСТАН OPEN - 2018».

Отметим, что в прошлом году в Атырау впервые прошел чемпионат Азии по таэквондо среди молодежи.

В нем приняли участие около 500 спортсменов из 26 стран. Из-за столь высокого уровня последнего чемпионата, Атырауская область получила лицензию на проведение следующего Чемпионата Азии.

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