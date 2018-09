В китайском аэропорту столкнулись два пассажирских самолета

Два пассажирских самолета китайских авиалиний столкнулись в международном аэропорту "Лукоу" города Нанкин восточной китайской провинции Цзянсу, в результате инцидента никто не пострадал, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение КНР.

Capital Airlines JD5716, an Airbus A320, collided with a parked China Eastern aircraft while taxiing into parking bay at Nanjing Airport, China on Sept 6th, 2018. pic.twitter.com/GIZtbMkKxw