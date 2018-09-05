В Вооруженных Силах Казахстана проведена комплексная тренировка войск связи

Главная цель комплексной тренировки – достижение максимальной эффективности применения полевых узлов связи для выполнения требований по устойчивому

Под руководством командования Главного управления связи – начальника войск связи Вооруженных Сил Республики Казахстан проведена ежегодная комплексная тренировка войск связи передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МО РК.

Главная цель комплексной тренировки – достижение максимальной эффективности применения полевых узлов связи для выполнения требований по устойчивому, непрерывному, оперативному и скрытому управлению войсками в ходе развертывания и обеспечения управления войсками.

На тренировку были привлечены воинские части и подразделения связи Вооруженных Сил Республики Казахстан. В ходе тренировки военные связисты отработали вопросы действий по тревоге, совершения марша, развертывания полевых узлов связи, организации всех видов связи, перемещения узлов связи, выполнения учебных задач и нормативов на средствах связи, свертывания узлов связи.

«Комплексные тренировки по связи проводятся в Вооруженных Силах на плановой основе и играют очень большую роль в освоении личным составом вверенного вооружения и военной техники. Подобные мероприятия повышают профессиональный уровень связистов, дают возможность на практике отработать вопросы по качественному обеспечению связью с использованием современных образцов техники», - отметил начальник Главного управления связи Вооруженных Сил Республики Казахстан полковник Арман Калижанов.

По итогам тренировки в лучшую сторону по профессионализму и слаженным действиям личного состава отмечаются войсковые части 54380, 78460, 44793.

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