Аким Бурлинского района встретился с молодыми учителями

Стаж их работы – от 1 до 3 лет.

20 молодых учителей в преддверии нового учебного года были приглашены на встречу с акимом Бурлинского района Санжаром Алиевым.

Стаж их работы – от 1 до 3 лет. Были среди них и ребята, для которых предстоящий учебный год станет отправной точкой на педагогической стезе. Это выпускники вузов, прибывшие в наш район по программе «Серпін - 2050», реализуемой в Казахстане пятый год. Ее цель - обучить и трудоустроить молодежь из южного региона страны с избытком трудовых ресурсов в регионах, испытывающих дефицит кадров, - восточном, северном и западном. Во время обучения этим студентам предоставляется общежитие и выплачивается стипендия. А по окончании вуза оказывается помощь при трудоустройстве.

Султан Ташболат из города Шымкент окончил в этом году Западно-Казахстанский государственный университет им. М. Утемисова по специальности «учитель физики». Свой трудовой путь юноша начинает в школе с. Бумаколь, где будет преподавать физику учащимся 7-11 классов.

Глава района призвал ребят отказаться от формальностей и провести встречу в формате доверительной беседы. Санжар Жуматаевич предложил сообща обсудить проблемные моменты, волнующие молодых специалистов. В свою очередь аким района объяснил им, что для решения жилищного вопроса в сельских округах строятся общежития. На сегодня таковые есть в селах Пугачево, Кентубек, Приуральное, Бумаколь и других. Молодым специалистам жилье предоставляется бесплатно. Они оплачивают лишь коммунальные услуги. Для специалистов, приехавших в г. Аксай, жилье выделено в новом 120-квартирном доме, сданном в эксплуатацию буквально на днях. К слову, как отметил аким района, на следующий год в Аксае начнется строительство еще одного такого дома, предназначенного для работников социальной сферы.

Относительно уровня заработной платы, которая, по словам собравшихся, в среднем составляет 50 тысяч тенге, аким отметил, что этот вопрос рассматривается на уровне Правительства. На сегодня, согласно Типовому учебному плану, полная ставка одного учителя составляет 18 часов. По словам руководителя районного отдела образования Орынбасара Тулемисова, в планах Министерства образования и науки его понижение до 14, 16 часов. На сегодня школы с внедренным подушевым финансированием постепенно переходят на новые ставки. В этом году нововведение в пилотном режиме вводится лишь в школах Астаны, а также в лицеях и гимназиях. В Бурлинском районе новые ставки планируется ввести с 2019-2020 учебного года.

Ближайшее повышение зарплаты госслужащим и работникам бюджетной сферы ожидается с 1 января 2019 года.

- Все условия для работы есть. От вас мы ждем только качественной, результативной работы. Чтобы ваши ученики не только получали хорошие оценки, но и могли уверенно ориентироваться в огромном потоке информации и выбирать полезную и нужную им. Ведь назначение учителя – не только объяснить ту или иную тему, но и раскрыть потенциал ребенка, - напутствовал ребят Санжар Жуматаевич.

Также пожелали им счастливого пути, успехов в дальнейшей работе секретарь районного маслихата Адльхан Куликешев и руководитель районного отдела образования Орынбасар Тулемисов.

- Вы начинаете трудовой путь в нашем районе. Здесь появится первая запись в ваших трудовых книжках. Пусть этот важный и действительно исторический момент навсегда запомнится вам только с хорошей стороны, - сказал Адльхан Апиевич.

Сельские факультативы

Знания и навыки сельской и городской молодежи значительно отличаются. Каждый молодой человек из села должен уметь как минимум зарезать и освежевать барана, а также уметь ездить на тракторе и работать на полях. Сейчас ситуация такова, что многие сельские парни стремятся уехать в город в надежде найти работу «почище» и полегче.

Поэтому для сохранения сельского хозяйства и повышения заинтересованности в этом молодежи аким района Санжар Алиев поделился планами об открытии в селах факультативов по основам сельского хозяйства, животноводства, земледелия.

- В нашем районе есть все предпосылки для развития сельского хозяйства. Нельзя надеяться только на нефть. Она не бесконечна, - заключил Санжар Жуматаевич.

Гулжанат Жубаниязова



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