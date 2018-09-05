Общественники подготовили изменения в закон об особом статусе Алматы

Глава общественного совета Рахман Алшанов отметил, что город интенсивно благоустраивается, но нет согласованных действий, и работы ведутся второпях.

Общественники Алматы опасаются, что через 2 года погибнут все зеленые насаждения в центре города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В июле-августе была сформирована рабочая группа из числа общественных организаций в сфере зеленых насаждений, благоустройства. Мы проводили выездной мониторинг, в ходе которого было выявлены очень много недочетов», - говорит член общественного совета Алматы Жумагуль Тажибекова.

По ее словам, при реконструкции улиц по проспектам Абылай хана и Достык были закрыты все арыки, при этом не продумана их система очистки, поэтому необходимо принять меры по их открытию.

«Практически повсеместно, где провели реконструкцию, не соблюдены определенные нормы. Например, по лункам деревьев - биологи подтвердили, что их закрытие приведет к тому, что деревья заболеют и погибнут. Да, конечно, для города это хорошо, везде чисто и красиво, но через два года мы потеряем все зеленые насаждения вдоль Абая, Абылай хана, Достык. Общественники просят акимат города провести ревизию», - добавила она.

Она отметила, что общественниками подготовлены изменения в закон об особом статусе города Алматы.

«Чтобы инструкции, касающиеся именно Алматы, с его особым статусом, утверждались местным исполнительным органом», - заключила Тажибекова.

Глава общественного совета Рахман Алшанов отметил, что город интенсивно благоустраивается, но нет согласованных действий, и работы ведутся второпях.

«Некоторые плитки уже рассыпаются, но зачем было спешить. В итоге получается, что большие деньги выделяем в маслихате - идем на встречу, а потом получается, что снова надо - на ремонт. Двойная трата денег», - заключил он.

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