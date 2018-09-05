Итоги летней Азиады для Казахстана: не все то золото, что блестит

Больше половины спортсменов в сборной впервые принимали участие на Азиатских играх -генсекретарь.

Казахстанская сборная завершила летние Азиатские игры на девятом месте общекомандного зачета. Что стоит за этими итогами и как оценивает Национальный Олимпийский комитет Казахстана результаты своих спортсменов прокомментировал генеральный секретарь НОК Данияр Абулгазин.

- Данияр Рустэмович, завершены Азиатские игры, результаты которых многие называют откровенно «провальными». Как НОК может прокомментировать итоговое девятое место и «недосчет» в медалях?

- Я бы не стал говорить о провальном выступлении. Не все то золото, что блестит. Медальная таблица Азиатских игр в полной мере не отображает ситуацию на континенте, взять хотя бы «локальные» виды спорта, которые развиваются лишь в отдельно взятых странах. В разрезе олимпийских видов спорта нами завоеваны 11 золотых, 17 серебряных и 37 бронзовых наград по 24 видам спорта. Награды высшего достоинства приходятся на 8 видов спорта. При этом, все 24 вида входят в олимпийскую программу. Говоря об итогах Азиатских игр, то так же, как и после зимней Олимпиады в Корее, мы будем делать детальный анализ выступлений команд вместе с федерациями и главными тренерами. В ближайшее время на совместном совещании с Министерством культуры и спорта Республики Казахстан нам предстоит провести полный анализ и оценку итогов выступления на прошедших Азиатских Играх.

- Как бы сами оценили итоги Азиады?

- Начнем с того, что больше половины спортсменов в сборной впервые принимали участие на Азиатских играх. Это не оправдание результатам их выступлений, но во многих командах проходит процесс омоложения составов. Причем это коснулось не только одну-две команды, а почти всю сборную. Средний возраст спортсменов, сейчас составляет 24,5 года, что на 1,5 года моложе, чем на предыдущих Азиатских играх в Инчхоне. 17 команд были представлены в обновленном составе. Есть, конечно, тренеры, которые сделали ставку на опыт, и Азиатские игры показали, насколько обоснованными оказались их решения.

Радует тот факт, что есть разнообразие видов спорта, где были завоеваны награды. До этого мы не попадали в призеры Азиатских игр в прыжках на батуте, в гребном слаломе, маунтинбайке, в личном зачете фехтования. Достижением мы считаем выступление эстафетной команды в плавании: в медальном плане ставилась задача попасть в финал, как видите, эта «бронза» на самом деле имеет значение для казахстанского плавания. Наряду с олимпийским чемпионом Дмитрием Баландиным, у нас появляются новые имена в этом виде спорта. В Индонезии они установили шесть национальных рекордов. Отметить можно и выступление наших «художниц», которые впервые в истории выступили таким молодым составом. Девочкам удалось завоевать золотую медаль и в командном соревновании, и в личном. Бесспорным лидером в велоспорте остается и Алексей Луценко. Мало кто знает, но его «второе» золото в индивидуальной гонке с раздельным стартом он завоевал скорее даже на бойцовском характере. Буквально в самом начале 40-километровой гонки у него выпала вода, и всю гонку он проехал без нее, в отличие от всех своих соперников – но и при этом смог опередить их.

- Тем не менее, есть и отрицательные стороны?

- У нас есть несколько видов спорта, представители которых не показали того, что могли, что показывали на прошлых подобных стартах. В частности, это касается легкой атлетики, мужского бокса, стендовой стрельбы, тенниса, борцов-классиков и вольной борьбы. Ниже своих возможностей выступили волейболисты, без медалей осталась пулевая стрельба. Представительницы женского бокса не смогли попасть на пьедестал.

- Есть какие-то основные причины такого положения дел?

- Повторюсь, будет проведен подробный анализ итогов выступления сборной с национальными федерациями. Говорить о месте в мировом раскладе сейчас нельзя – опять же, Азиатские игры состоят из не только видов спорта, составляющих олимпийскую программу, но и тех, которые не в этом статусе.

Также нельзя не брать во внимание травмы ведущих спортсменов, полученные как во время Азиады, так и до нее. Многие выступали после перенесенных операций и после восстановительного процесса. Участие того же Баландина в Азиаде было под вопросом до самого конца. Как вы знаете, триумфатор прошлых Игр — легкоатлетка Ольга Сафронова — также впервые пробежала на крупном международном старте после оперативного вмешательства.

Итогом же могу назвать удовлетворительное выступление наших спортсменов. Есть минусы, но давайте говорить откровенно – мы привыкли гнаться за медалями и места в медальном зачете раз в четыре года, но мало обращаем внимание на то, что чемпионов необходимо растить. Это не сделать в одиночку ни НОКу с подготовкой национальных сборных команд, ни Министерству с их центрами олимпийской подготовки.

- Все-таки лозунг «от массовости к мастерству» у нас не работает?

- Массовый спорт - это фундамент спорта высших достижений. Для этого должна проводится комплексная и системная работа вместе с региональными акиматами и правительством. На областном уровне должны решаться вопросы создания инфраструктуры и кадрового потенциала. О каких результатах в той же легкой атлетике можно говорить, если у нас стадионы строятся без атлетических дорожек, а в регионах нет объектов для тренировок. И это практически по всем видам спорта.

Этим летом представители НОК Казахстана проехались по всем регионам – не только по областным центрам, но и районам и сельским округам, чтобы составить собственную картину развития спорта в стране. Подробным анализом мы обязательно поделимся, но уже сейчас можно говорить об отсутствии интереса развития спорта в отдельных областях. Ранжирование видов спорта введено не только для исполнения на уровне национальных сборных команд, но и в регионах страны, где львиная доля государственного бюджета, выделяемого на спорт, продолжает уходить на футбол. Большую проблему мы видим и в том, что финансирование районных детско-юношеских спортивных школ передали с областного бюджета в районный, что значительно сказалось на уменьшении показателей. Дети из сельских округов элементарно не могут выехать на республиканские соревнования из-за того, что средств не выделяют. И таких моментов очень много.

- Какую работу в настоящее время намерен проводить сам НОК?

- Мы продолжим обеспечение необходимыми условиями подготовки наши национальные команды. В частности, впервые для спортсменов появились комплексно-научные группы, куда вошли специалисты из множества различных сфер. Это и врачи, и мануальные терапевты, и диетологи, и биохимики, и массажисты и так далее. Они сопровождали команды и непосредственно на самих Азиатских играх. Полностью укомплектованы группы КНГ будут до конца этого года. С 1 января следующего года по инициативе президента НОК Тимура Кулибаева почти вдвое повысится заработная плата главных тренеров сборных команд. Впереди у олимпийских сборных – квалификационный этап на Олимпийские игры в Токио. Но помимо этого мы продолжим поднимать фундаментальные вопросы, о которых я говорил ранее. Мы должны сместить фокус внимания с количества медалей на Играх на то, что действительно важно – создание таких условий, когда спортсменам ничего не останется как завоевывать медали для страны.

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