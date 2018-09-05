Головкин, Поветкин, Усик, Ломаченко.10 главных боксёрских боёв осени

Анонс десяти наиболее значимых боксёрских поединков осени.

15 сентября. Лас-Вегас, Невада, США. Геннадий Головкин (Казахстан, 38-0-1, 34 KO) – Сауль Альварес (Мексика, 49-1-2, 34 KO)

Долгожданный и многострадальный повторный поединок между 36-летним казахстанцем Геннадием Головкиным и 28-летним мексиканцем Саулем Канело Альваресом состоится в середине первого месяца осени в Лас-Вегасе, на той же арене T-Mobile, в которой они выясняли отношения между собой в первый раз. С момента их первой схватки прошёл год. Изначально они должны были провести рематч в мае, но в организме мексиканца было обнаружено запрещённое вещество и он подвергся дисквалификации, которая уже завершилась, и поэтому Альварес сможет выйти на ринг в сентябре.

Головкин же в мае провёл промежуточный поединок, разобравшись за два неполных раунда с армяно-американцем Ванесом Мартиросяном. Однако затем ГГГ лишился одного из мировых титулов – IBF, и на кону предстоящего боя будут стоять только пояса WBA Super, WBC и IBO. Первый поединок между Геннадием и Саулем завершился спорной ничьёй, и теперь небольшим фаворитом второй схватки считается казахстанский боец. Шансы на победу Головкина оцениваются в букмекерских конторах в соотношении от 1,5 до 1,9 к 1.

22 сентября. Лондон, Великобритания. Энтони Джошуа (Англия, 21-0-0, 20 KO) – Александр Поветкин (Россия, 34-1-0, 24 KO)

Российский супертяж Александр Поветкин ранее владел титулом регулярного чемпиона мира WBA, но сейчас имеет шанс обзавестись мировыми титулами WBA Super, IBF, WBO и IBO, которые принадлежат 28-летнему британцу Энтони Джошуа. На момент боя Поветкину будет уже 39 лет, и судя по всему, для него это последний шанс заявить о себе столь же громко на профи-ринге, как он это сделал в любительском боксе, став чемпионом Европы, мира и Олимпийских игр. После поражения Александра чемпиону мира по нескольким версиям украинцу Владимиру Кличко прошло уже пять лет.

После этого Русский Витязь провёл работу над ошибками, внёс изменения в свой стиль бокса, а также набрался ещё больше опыта. Получить мировой тайтл-шот раньше Поветкину помешали всем известные «мельдониевая» и «остариновая» истории, в которых он был полностью оправдан. Но теперь ему предоставился шанс оспорить звание чемпиона мира у самого титулованного действующего супертяжа. Стремящийся построить своё наследие в боксе Джошуа считается явным фаворитом схватки. Шансы на его победу котируются у букмекеров в соотношении от 9 до 20 к 1, но Поветкин обещает, что сделает всё, чтобы сотворить сенсацию на знаменитом стадионе «Уэмбли».

28 сентября. Джидда, Саудовская Аравия. Джордж Гроувз (Англия, 28-3-0, 20 KO) – Каллум Смит (Англия, 24-0-0, 17 KO)

Встреча в ринге 30-летнего англичанина Джорджа Гроувза и его 28-летнего соотечественника Каллума Смита станет заключительным поединком первого сезона Всемирной боксёрской суперсерии (World Boxing Super Series). В июле в Москве состоялся финал турнира в первом тяжёлом весе, в котором украинец Александр Усик выиграл по очкам у россиянина Мурата Гассиева.

Переход в супертяжёлый вес, денежные бои, реванш — у героев вчерашнего финала WBSS хватает вариантов.

Схватка же Гроувза и Смита станет финальной в турнире суперсредневесов. Изначально она должна была пройти раньше поединка в первом тяжёлом весе, однако была отложена по причине полученной Гроувзом в полуфинальном бою против соотечественника Криса Юбенка-младшего травмы плеча, которая потребовала оперативного вмешательства и восстановительного периода. Местом встречи станет Саудовская Аравия, на территории которой ранее никогда не проводились официальные поединки по профи-боксу. Небольшим фаворитом боя считается владеющий мировым титулом WBA Super Гроувз, вероятность выигрыша которого оценивается в пропорции от 1,4 до 1,6 к 1.

6 октября. Чикаго, США. Артур Бетербиев (Россия, 12-0-0, 12 KO) – Каллум Джонсон (Англия, 17-0-0, 12 KO)

Спортивная карьера 33-летнего проживающего в Канаде российского полутяжеловеса Артура Бетербиева в последнее время существенно притормозила из-за его конфликта и судебных разбирательств с промоутером Ивоном Мишелем. В прошлом году чеченский боец провёл всего один бой, правда, выиграв в нём мировой титул по версии IBF. И вот лишь спустя год Артур будет проводить его первую защиту.

Его представители сумели договориться с британским промоутером Эдди Хирном, который, в свою очередь, сумел урегулировать противоречия Бетербиева с Мишелем в той мере, чтобы во время продолжения судебных разбирательств Артур не простаивал, а мог продолжать выходить на ринг. Соперником россиянина станет подопечный Хирна – не очень известный широкой публике 33-летний британец Каллум Джонсон, для которого этот бой станет первым в карьере шансом обзавестись званием чемпиона мира. Несмотря на то, что претендент, также как и чемпион, до настоящего момента является непобеждённым на профи-ринге бойцом, он котируется глубоким андердогом предстоящего противостояния.

7 октября. Иокогама, Япония. Кирилл Релих (22-2-0, 19 KO) – Эдуард Трояновский (Россия, 27-1-0, 24 KO)

Экс-чемпион мира IBF в первом полусреднем весе 38-летний россиянин Эдуард Трояновский получит шанс снова оспорить мировой титул, сразившись с 28-летним белорусом Кириллом Релихом, который ныне владеет чемпионским поясом WBA. Этот поединок пройдёт в рамках второго сезона Всемирной боксёрской суперсерии и будет носить статус четвертьфинала турнира в первом полусреднем дивизионе. Организаторы WBSS решили провести его в вечере бокса в японском городе Иокогама, главным событием которого станет бой популярного местного чемпиона мира в трёх весовых категориях – знаменитого нокаутёра Наойи Иноуэ.

Релих завоевал мировой титул со второй попытки. Сначала в 2016 году он уступил спорным решением судей в шотландском Глазго местному бойцу Рикки Бёрнсу. Но в марте нынешнего года уверенно одолел по очкам кубинца Рансеса Бартелеми в поединке, который носил статус не только мирового тайтл-шота, но и немедленного матча-реванша. Бой с Трояновским станет для Релиха первой защитой принадлежащего ему титула. Белорус считается небольшим фаворитом, его шансы на победу оцениваются в соотношении от 1,5 до 2 к 1.

27 октября. Нью-Йорк, Нью-Йорк, США. Дэниел Джейкобс (США, 34-2-0, 29 KO) – Сергей Деревянченко (Украина, 12-0-0, 10 KO)

31-летний экс-чемпион мира WBA в среднем весе американец Дэниел Джейкобс и 32-летний украинец Сергей Деревянченко разыграют отобранный в июне у казахстанца Геннадия Головкина мировой титул IBF в среднем весе. Эти соперники очень хорошо знают друг друга, так как тренируются не просто в одном зале, а у одного и того же тренера, а также являются хорошими знакомыми. Однако ради завоевания звания чемпиона мира боксёры решили отодвинуть свои приятельские отношения в сторону. Тренирующий Джейкобса намного дольше чем Деревянченко Андре Розье решил работать со своим соотечественником. Сергей же будет готовиться к этому бою под руководством своего второго тренера и помощника Розье Гэри Старка.

Джейкобс и Деревянченко ранее провели между собой множество раундов спаррингов, поэтому очень хорошо знают слабые и сильные стороны друг друга. Однако несмотря на это, а также на существенную разницу между друзьями-соперниками в линейных размерах, многие любители бокса ожидают этот поединок с немалым интересом.

10 ноября. Лондон, Великобритания. Александр Усик (Украина, 15-0-0, 11 KO) – Тони Беллью (Англия, 30-2-1, 20 KO)

В послематчевом интервью после победы в финальном бою турнира Всемирной боксёрской суперсерии над россиянином Муратом Гассиевым собравший все мировые титулы по основным версиям 31-летний украинец Александр Усик вызвал на бой 35-летнего британца Тони Беллью, который сейчас пребывает в статусе почётного чемпиона мира WBC в первом тяжёлом весе. И англичанин почти сразу же этот вызов принял. Причём, проведший два своих последних боя в рамках супертяжёлой весовой категории (в которых он одержал победы над известным соотечественником Дэвидом Хэем) Беллью заявил, что хочет снова спуститься в первый тяжёлый вес, дабы попытаться отобрать у Усика звание абсолютного чемпиона мира.

Александр ответил на это предложение согласием. Скорее всего, поединок между ними состоится 10 ноября в Лондоне. Британец заявляет, что это будет его последний бой на профи-ринге. Усик же затем намерен предпринять попытку покорения супертяжёлой весовой категории. Фаворитом схватки у букмекеров считается украинец, вероятность победы которого рассматривается в широком диапазоне от 5 до 15 к 1.

17 ноября или 1 декабря. Лас-Вегас или Нью-Йорк, США. Деонтей Уайлдер (США, 40-0-0, 39 КО) – Тайсон Фьюри (Англия/Ирландия, 27-0-0, 19 КО)

Ещё один масштабный поединок в супертяжёлом весе должен состояться в конце этого года. Выяснить отношения на ринге намереваются два небитых двухметровых гиганта – чемпион мира WBC 32-летний американец Деонтей Уайлдер и экс-чемпион мира по нескольким версиям 30-летний британец Тайсон Фьюри. Последний только в июне возвратился на ринг после 2,5-летнего перерыва, вызванного проблемами с наркотиками, допингом, ожирением и психикой. Главной мотивацией возвращения Фьюри является стремление доказать, что его победа над доминировавшим в своё время в дивизионе украинцем Владимиром Кличко была не случайной, и он способен справиться и с нынешними действующими чемпионами-супертяжеловесами.

Однако летними боями против албанца Сефера Сефери и итало-немца Франческо Пьянеты Фьюри показал, что пока ещё не восстановил былую форму и не снял с себя всю «ржавчину». Тем не менее, когда сорвались переговоры об объединительном бое между Уайлдером и британцем Энтони Джошуа, Тайсон решил сам бросить вызов одному из действующих чемпионов. И теперь организация боя Уайлдер – Фьюри близка к успеху. У букмекеров небольшим фаворитом поединка идёт американец. Шансы на выигрыш Деонтея оцениваются в совсем небольшой пропорции примерно 1,5 к 1.

1 декабря. Лос-Анджелес, Калифорния, США. Василий Ломаченко (Украина, 11-1-0, 9 KO) – Хосе Педраса (Пуэрто-Рико, 25-1-0, 12 KO)

30-летний украинец Василий Ломаченко, который в мае в исторически рекордные сроки оформил чемпионство в третьем дивизионе и который некоторыми боксёрскими изданиями рассматривается в качестве лучшего действующего боксёра мира вне зависимости от весовых категорий, должен был провести объединительный поединок в августе. Однако эти планы ему пришлось отложить из-за полученной в последнем бою травмы плеча, которая потребовала хирургического вмешательства и продолжительного восстановления. Тем временем предполагаемый соперник Василия – владевший мировым титулом WBO в лёгком весе мексиканец Рэймундо Бельтран – провёл бой против другого оппонента – экс-чемпиона мира IBF в первом лёгком весе 29-летнего пуэрториканца Хосе Педрасы. И именно последний вышел победителем этого противостояния. И Бельтран, и Педраса накануне своего боя подписали контракт, предусматривающий, что победитель затем сразится с владеющим мировым титулом WBA Super в лёгком весе Ломаченко. И теперь бой Василия с Педрасой намечен на 1 декабря. Явным фаворитом в нём, разумеется, считается украинец.

1 декабря. Монреаль, Канада. Адонис Стивенсон (Канада, 29-1-1, 24 KO) – Александр Гвоздик (Украина, 15-0-0, 12 KO)

Владеющий на протяжении вот уже более пяти лет поясом чемпиона мира WBC в полутяжёлом весе 40-летний гаитяно-канадец Адонис Стивенсон впервые за долгое время сразится с официальным претендентом на его титул. Вернее, 31-летний украинец Александр Гвоздик имеет уже даже более высокий статус, являясь временным чемпионом мира WBC в полутяжах. Проводивший в последнее время только по одному поединку в год Стивенсон вынужден был принять бой против этого оппонента под угрозой руководства WBC лишения его титула. Самостоятельно договориться об организации схватки командам соперников не удалось, и были назначены торги, которые выиграла канадская сторона. Поединок, скорее всего, состоится 1 декабря в Монреале. Такую информацию озвучил президент WBC Маурисио Сулейман.

В своём последнем бою ветеран ринга Стивенсон побывал на грани поражения от шведского экс-чемпиона мира Баду Джека и свёл его вничью. Не самым лучшим образом выглядел в мартовском поединке с французом Мехди Амаром, на кону которого стоял пояс временного чемпиона мира WBC, и Гвоздик. Многие считают, что схватка Адониса и Александра должна стать весьма конкурентным противостоянием.

Источник: «Чемпионат»

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