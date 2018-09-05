«Решения искусственного интеллекта для лучшей жизни» компании LG Electronics на выставке IFA 2018

Больше трети огромного выставочного пространства компании на IFA сфокусировано на искусственном интеллекте (ИИ) c ассортиментом продуктов LG ThinQ, показанных в трех разных лайфстайл зонах: ThinQ Travel, ThinQ Gourmet и ThinQ Style.

На крупной выставке IFA в Берлине LG акцентирует то, что передовые решения LG ThinQ созданы для осуществления радикальной трансформации образа жизни, основанной на технологии, для пользователей по всему миру.

Больше трети огромного выставочного пространства компании на IFA сфокусировано на искусственном интеллекте (ИИ) c ассортиментом продуктов LG ThinQ, показанных в трех разных лайфстайл зонах: ThinQ Travel, ThinQ Gourmet и ThinQ Style. Каждая зона профессионально спроектирована, чтобы отобразить различные стили жизни современных потребителей и объединяет продукты ИИ с естественными и вместе с тем футуристичными обстановками дома.

Зона ThinQ Travel продемонстрирует, как легко выполнить поиск идеального направления для отдыха с помощью телевизора LG на базе искусственного интеллекта и далее забронировать перелет и проживание, используя смартфон LG G7ThinQ.

Умный холодильник InstaViewThinQ занимает центральное место зоны ThinQ Gourmet с кулинарной тематикой. Здесь посетители могут из первых рук испытать передовые возможности холодильника в подборе рецептов и мгновенной настройке режима приготовления в подключенной печи и других кухонных приборах.

Зона ThinQ Style демонстрирует широкий ассортимент продуктов LG с голосовым управлением. Новейший паровой шкаф StylerThinQ оснащен уникальными функциями, созданными для улучшения удобства использования парового шкафа, одновременно для поддерживания одежды более чистой и стильной – все теперь достигается с помощью голосовых команд. Многие из новаторских продуктов LG в трех зонах недавно были признаны Европейской ассоциацией изображения и звука (EISA) благодаря ведущим технологиям, дизайну и инновациям.

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