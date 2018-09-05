Американская поп-дива отказалась от претензий к "Зың-зың"

Видеоролик был изъят из публичного просмотра в связи с подозрением на плагиат.

Клип на казахстанскую песню "Зың-зың" разблокировали в YouTube, об этом рассказали участники популярного казахстанского проекта Jokeasses, передаёт корреспондент Bnews.kz.

По словам вайнеров, компания Warner Music Group, которая представляет интересы всемирно известной певицы Дженнифер Лопес, отозвала жалобу на нарушение авторских прав.

"Да, он, наконец разблокирован. Теперь его спокойно можно вновь посмотреть. Это случилось буквально на днях. Нам ничего не сказали, просто компания Warner Music Group отозвала жалобу, и мы стали жить спокойной жизнью", - сообщил участник Jokeasses Ахмад Хельми.

Ранее клип "Зың-зың" был заблокирован в сети. Как оказалось, видеоролик был изъят из публичного просмотра в связи с подозрением на плагиат песни "Control Myself" певицы Дженифер Лопес и хип-хоп исполнителя LL Cool J.

"Мы направляли письма в американскую компанию, просили объяснить нам причину блокировки. Указывали, что никак не монетизировали этот ролик, не получили с него ни копейки. Другими словами – никакой коммерческой заинтересованности у нас не было, возможно, поэтому тоже разблокировали. Нам никак не ответили, но отозвали жалобу", - отметил Ахмад Хельми.

Камнем преткновения стали схожие по звучанию моменты "Zih-Zih" в клипе Джей Ло и отечественный "Зың-Зың" в ролике Jokeasses. Сами вайнеры говорят, что для них эта история станет уроком на будущее.

"Конечно, нужно изначально проверять материал, за который берёшься. Потому что мы же не знали, что у "Зың-Зың" есть какой-то бэкграунд, поэтому даже не подумали, что это может быть каким-то родом плагиата. Думали, что это прикол. Это единственное, о чем надо подумать следующий раз", - заключил спикер.

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