Казахстанское кобылье молоко появится на рынках России и Гонконга

И станет на 20% доступнее для отечественного потребителя.

Торговый дом SAUMAL® на 20% снизил цены на сублимированное кобылье молоко. Теперь 500-граммовую банку целебного продукта можно приобрести за 23 500 тенге, 250-граммовую – за 12 500 тенге, а 200-граммовую пачку – за 9900 тенге. Сделать полезный молочный продукт доступнее для местных жителей удалось за счет увеличения объема экспорта. В частности, компания заключила договоры с партнёрами из Российской Федерации и Гонконга.

До конца года казахстанское кобылье молоко появится на прилавках этих стран.

«Помимо этого, у нас имеется партнёр в КНР, который сейчас прорабатывает вопрос с разрешительными документами для ввоза нашего продукта на китайский рынок. Надеемся, что в 2019 году нам удастся отгрузить первую партию продукции в Поднебесную», – делится планами директор компании, занимающейся дистрибуцией и продвижением продукта, Нурлан Нишанов.

Кроме того, за последнее время компания отмечает рост продаж посредством электронной коммерции.

«Мы наблюдаем большой интерес международных покупателей через интернет-сервис amazon.com. Также мы провели масштабную работу по модернизации европейского оборудования. В итоге все эти меры позволили нам увеличить объемы производства и, самое главное, снизить стоимость сухого кобыльего молока для наших соотечественников, чтобы больше людей имели возможность употреблять наш полезный продукт», – рассказывает Нурлан Нишанов.

Так, если в прошлом году было реализовано 4 тонны продукта, то до конца 2018 года планируется довести цифру до 10 тонн, и это только внутри Казахстана.

Справка. Первый казахстанский завод по выпуску сухого кобыльего молока был запущен в ноябре 2015 года. Он расположен в Осакаровском районе Карагандинской области. Хозяйство включает в себя 25 гектаров земли и стадо кобылиц в 1500 голов. Интересно, что на сегодняшний день отечественный завод является самым крупным в мире. Его максимальная возможная производительность – 50 тонн продукции в год.

Саумал – это парное кобылье молоко. Оно содержит порядка 40 биологических компонентов, необходимых организму человека, в том числе аминокислоты, жиры, ферменты, микроэлементы и витамины. Продукт с национальным колоритом активно применяют в фармакологии и косметологии, а также при производстве детского и спортивного питания.

Казахстанский бренд SAUMAL® – это натуральный диетический продукт, аналог свежевыдоенного кобыльего молока, сохранивший более 90% его полезных качеств, созданный специально для городских жителей, у которых нет возможности ездить в глубинку на ферму. Дело в том, что парной саумал очень быстро скисает и теряет свои целебные свойства. Чтобы этого не произошло, на заводе применяют специальную технологию сублимации.

Производственный цикл очень сложный и затратный: каждую кобылу нужно доить не менее пяти раз в день, при этом она не может дать более 2 литров молока. После дойки саумал отправляют на щадящую пастеризацию и подвергают шоковой заморозке при температуре минус 70 градусов, при такой температуре лед превращается в пар, затем порошок помещается в вакуумные упаковки. Благодаря такой технологии и удается на длительный период сохранить уникальные качества свежего молока, оставляя его «живым».

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