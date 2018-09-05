Казахстанские каратисты триумфально победили на чемпионате Азии в Сингапуре

Нашу страну представляли четыре бойца, которые заняли три первых и одно второе место.

2 сентября в Сингапуре прошел 17-й чемпионат Азии по карате WKO Shinkyokushikai. По правилам турнира страна-участница отправляет по одному спортсмену в каждой весовой категории. Нашу страну представляли четыре бойца, которые заняли три первых и одно второе место по итогам чемпионата, передает Zakon.kz.

Казахстан на чемпионате Азии по карате представляли:

Дмитрий Моисеев из Костаная, в категории 65 кг., мастер спорта международного класса, черный пояс 3 дан, двух кратный чемпион мира по версии WKO, бронзовый призер чемпионата мира WKO, серебренный призер чемпионата мира по версии KWU, многократный чемпион Азии.

Еркебулан Бейсембаев из Талдыкоргана, в категории 75 килограмм. Мастер спорта международного класса, черный пояс 2 дан, призер чемпионатов мира shinkyokushikai 2017 (3 место), kyokushin 2015 год (3 место), чемпионата Азии shinkyokushikai 2016 года (1 место) и др.

Владимир Артюшин, весовая категория до 85 килограмм, мастер международного класса, черный пояс 2 дан, призер чемпионата мира 2017 года по версии WTO (3 место), чемпионата мира по версии KWU 2017 (2 место), Кубка Европы 2016 года (1 место) и др.

Илья Яковлев из Усть-Каменогорска, весовая свыше 85 килограмм, Мастер международного класса, призер чемпионата Азии 2014 года - первое место, обладатель пояса WFKO 2015 года, чемпионата мира 2017 года - первое место, чемпионата Азии kyokushin-kan 2018 года - первое место и др.

На чемпионат в Сингапур прибыли участники из 24 стран, в 4 весовых категориях у мужчин. В итоге три первых места и одно второе заняли представители из Казахстана. Также наши спортсмены взяли первое общекомандное место, а Владимир Артюшин стал самым техничным каратистом турнира.

Владимир Артюшин в кратком интервью поделился своими впечатлениями о соревнованиях. По его словам, турнир прошел на высоком уровне. Организаторы постарались и провели отличное шоу.

Будут ли какие-то вознаграждения вам, как победителям, от государства?

- После чемпионатов мира всем, кто занимает места, государство дает премию. Насчет Азии пока не знаем, мы только прилетели.

Если не секрет сколько давали на ЧМ?

– На мире, если я не ошибаюсь, 1 место 3000 долларов, 2 место - 1800.

Кто ваш тренер? Где вы тренируетесь?

- Нас тренирует Данилина Влада, с Дмитрием Моисеевым. Хочу сказать им большое спасибо за их труд. И, конечно, нашим болельщикам за их поддержку - мы чувствовали ее за тысячи километров.

Предлагали ли вам переехать в другую страну и выступать за не?

- Да мне предлагали переехать в Россию, но здесь моя Родина, поэтому я никуда не уехал.

Еркебулан Бейсембаев в финале дрался с японцем Такеши Мидори - сыном президента федерации WTO Shinkyokushikai Кенжи Мидори. Как рассказал наш спортсмен, ему удалось в основное время в первом бою нокаутировать соперника ударом колена в голову.

У Ильи Яковлева из Усть-Каменогорска на чемпионате Азии было три боя.

"В первом бою оппонент отказался драться со мной, но после долгих уговоров тренера согласился, буквально прошло 15 секунд он отказался от боя. Второй бой был с австралийцем, его я тоже досрочно победил. Сделал вертушку попал в плечо и соперник отказался продолжать бой. Третий бой был с японцем, они обычно отправляют на азию молодых бойцов. Мой соперник оказался очень резвым и очень сильным. Вообще японцы лидеры в Азии по каратэ, у них бойцы высшего класса. Но я был опытнее и в первом бою в основное время одержал победу", - рассказал Илья.

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