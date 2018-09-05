Врачи скорой помощи совершенствовали свое мастерство

Медики «неотложки» из разных стран обменялись опытом с зарубежными коллегами.

Сегодня в рамках III республиканских соревнований бригад скорой медицинской помощи с участием команд из всех регионов Казахстана и разных стран мира прошли мастер-классы по неотложным состояниям, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Национального центра общественного здравоохранения МЗ РК.

Организаторами мероприятия выступили Национальный центр общественного здравоохранения МЗ РК, Управление общественного здравоохранения г.Астана, Учебно-клинический центр «Астана», Национальный центр независимой экзаменации и Национальная палата здравоохранения г. Астана.

Главная цель – совершенствовать работу скорой медицинской помощи, повысить квалификацию, уровень профессионализма, оперативности и командной работы бригад скорой медицинской помощи, потенциал специалистов данного профиля.

Мастер-классы проводили ведущие специалисты Учебно-клинического центра «Астана» и Республиканского центра санитарной авиации, а так же представители России, США, Израиля, КНР, Малайзии, Узбекистана и других стран. В числе почетных гостей были представители Посольства Германии, Национального совет медицинских экзаменаторов США, Консул Израиля.

Выступая на торжественном открытии мастер-классов, министр здравоохранения РК Елжан Биртанов отметил, что государством уделяется большое внимание развитию системы здравоохранения, в том числе, службе скорой неотложной медицинской помощи. Для этого закупаются новые машины, а с начала текущего года все автомобили скорой помощи начали унифицировать по единому республиканскому стандарту.

Также в 2017 году в Казахстане были введены новые правила по оказанию скорой и неотложной медицинской помощи населению. Система предполагает дифференцированный подход. По категориям срочности оптимизированы вызовы и сгруппированы по разным симптомам.

В ходе сегодняшнего мероприятия бригады скорой медицинской помощи учились оказывать медицинскую помощь в условиях, приближенных к чрезвычайным ситуациям. Например, израильские коллеги делились опытом действий при ДТП с большим количеством пострадавших. Директор ООО «Ambulanc» (г. Шэньчжэнь, КНР) Ван Шуанвэй ознакомил присутствующих с новыми технологиями в оказании скорой медицинской помощи. Тренеры учебно-клинического центра «Астана» (Казахстан) показали, как оказывать помощь при политравме. Представители Малайзии продемонстрировали, как оказывать помощь пациентам с различными травмами на этапе скорой помощи, а россияне рассказали о сердечно-легочной реанимации.

В целом проведение данного мероприятия позволит выстроить алгоритм действий и усовершенствовать дальнейшую работу по обучению специалистов скорой медицинской службы РК, а так же повысить качество оказания скорой медицинской помощи, как населению республики, так и гостям нашей страны.

«Сотрудники службы скорой медицинской помощи страны получили возможность обсудить широкий круг методологических, организационных и научно-практических вопросов для улучшения работы службы, совершенствования оказания неотложной помощи при критических состояниях у взрослых и детей, поделиться имеющимся опытом внедрения новых технологий и применения симуляционных технологий в подготовке медицинских кадров на основе лучшей международной практики», - подвел итоги мероприятия Е. Биртанов.

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