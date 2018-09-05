Еркин Онгарбаев освобожден от должности председателя Комитета по делам религий МДРГО

Министерство по делам религий и гражданского общества переименовано в Министерство общественного развития.

Приказом министра общественного развития Еркин Онгарбаев освобожден от должности председателя Комитета по делам религий Министерства по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт Премьер-министра.

В соответствии с указом Главы государства № 707 от 28.06.2018 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления РК» Министерство по делам религий и гражданского общества переименовано в Министерство общественного развития. Новому ведомству переданы функции и полномочия Министерства культуры и спорта по реализации государственной политики в сфере общественного согласия.

Миссией Министерства общественного развития РК является формирование конструктивных государственно-конфессиональных отношений, укрепление стабильности, развитие эффективной системы партнерства государства и институтов гражданского общества, выработка и эффективная реализация государственной молодежной и семейной политики.

Онгарбаев Еркин Ануарович родился в 1961 году в ЮКО. Трудовой стаж начинал с преподавательской деятельности. В разные годы занимал должности старшего инспектора по особым поручениям Государственного следственного комитета РК, начальника Управления учебных заведений Комитета национальной безопасности РК, советника председателя Мажилиса Парламента РК и др.

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