Биртанов: Вакцины, которые закупает министерство, сертифицированы ВОЗ

Наиболее распространенными сегодня в стране считаются пищевые аллергии.

Главный фактор появления аллергий у детей – экология, а не вакцины. Так считает министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что вызвать аллергию может ряд факторов. Главный из них – окружающая среда.

«К сожалению, одним из факторов является экологический фактор, то есть окружающие нас воздух и вода. Поэтому в первую очередь нам нужно совместно с общественностью проводить работу по контролю загрязнения воды и воздуха», - сказал он.

Во-вторых, наиболее распространенными сегодня в стране считаются пищевые аллергии. Министр отметил, что обществу необходимо проводить разъяснительную работу среди родителей о том, чем они кормят своих детей.

«К сожалению, это никто не хочет обсуждать. Мы, так сказать, разрешаем детям есть все подряд, потом удивляемся, откуда у них аллергии», - добавил он.

Вакцины, которые закупает министерство, по словам Биртанова сертифицированы ВОЗ и производятся на предприятиях, обладающих стандартом GMT. Случаев побочных эффектов за последний год не зарегистрировано. Массовой аллергизации населения не установлено.

«Аллергия может быть на вакцину, как и на любой другой лекарственный препарат, особенно если это препарат белковой структуры. Поэтому в каждом конкретном случае врачи решают сами показано ли иммунизация или нет. И у родителей, у которых есть дети с предрасположенностью к аллергическим реакциям, имеют право на обоснованный отказ в этих случаях от вакцинации», - заключил он.

Татьяна Ковалева, Астана

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