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В Актау девушка обвинила таксиста в изнасиловании

По данному факту проводится расследование.

Фото : 1news.az5 сентября 2018, 18:00

Жительница села Баскудук рассказала, что, выйдя из ночного заведения в Актау, она поймала такси, сообщает zakon.kz со ссылкой на Tumba.kz.

Однако, мужчина за рулем иномарки довез ее только до СОТ «Рауан», сказав, что дальше не поедет.

Со следующим таксистом девушке, с ее слов, не повезло еще больше. Она назвала молодому мужчине свой адрес и спокойно села в такси. Однако, водитель повез пассажирку в другую сторону, он остановил автомобиль у обочины и прямо в салоне изнасиловал девушку, как она утверждает.

По данному факту проводится расследование.


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