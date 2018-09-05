В Актау девушка обвинила таксиста в изнасиловании
По данному факту проводится расследование.
Фото : 1news.az5 сентября 2018, 18:00
Жительница села Баскудук рассказала, что, выйдя из ночного заведения в Актау, она поймала такси, сообщает zakon.kz со ссылкой на Tumba.kz.
Однако, мужчина за рулем иномарки довез ее только до СОТ «Рауан», сказав, что дальше не поедет.
Со следующим таксистом девушке, с ее слов, не повезло еще больше. Она назвала молодому мужчине свой адрес и спокойно села в такси. Однако, водитель повез пассажирку в другую сторону, он остановил автомобиль у обочины и прямо в салоне изнасиловал девушку, как она утверждает.
По данному факту проводится расследование.
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