В СКО ищут жертв финансовой пирамиды

Полицейские устанавливают круг потерпевших.

Североказахстанские полицейские ищут людей, ставших жертвами финансовой пирамиды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента внутренних дел, следственное управление ведет досудебное расследование по уголовной статье о создании и руководстве финансовой пирамидой. Основанием для его возбуждения стало заявление жительницы Петропавловска, втянутой в деятельность финансовой пирамиды.

«Женщина, искавшая работу в интернете, вступила в переговоры через Skype с двумя женщинами, которые представились сотрудницами фирмы «LS ProJECT». Ознакомившись с убедительно составленной презентацией, она откликнулась на предложение фирмы, сулившее 20-% инвестиционный доход, внесла требуемую сумму, и сама приступила к поиску новых вкладчиков», - рассказали в пресс-службе.

Спустя некоторое время горожанка заподозрила неладное и обратилась в полицию. В пресс-службе полицейского ведомства отметили, что фирма «LS ProJECT» в качестве субъекта бизнеса в Казахстане не зарегистрирована. В её деятельности усмотрены признаки финансовой пирамиды: извлечение дохода происходит не из предпринимательской деятельности, а исключительно из средств вновь привлечённых вкладчиков.

«Вовлечение новых вкладчиков является рекламированием деятельности финансовой пирамиды. Деяние относится к административным правонарушениям и влечёт наказание в виде штрафа на физических лиц в размере 150 МРП», - добавили в пресс-службе.

Сейчас полицейские устанавливают круг потерпевших и просят всех, кто принял участие в деятельности фирмы «LS ProJECT», обратиться на номер 102.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!