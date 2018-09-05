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3,5 млн. казахстанцев будут обеспечены бесплатными лекарствами - Биртанов

Выделены средства на дополнительный закуп лекарственных препаратов.

Фото : barometr.info5 сентября 2018, 18:32

В этом году 3,5 млн. человек будет обеспечены бесплатными лекарствами для лечения основных заболеваний, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

«В целях эффективности и прозрачности процессов лекарственного снабжения с 1 января 2018 года была проведена централизация закупа амбулаторных медикаментов, организация закупок в режиме онлайн трансляции. В результате чего была достигнута значительная экономия бюджетных средств – до 26,5 млрд. тенге», - отметил министр здравоохранения Елжан Биртанов.

Как отметил министр, эти средства направлены на дополнительный закуп лекарственных препаратов для 20 тысяч больных. Проводится совершенствование информационных систем, формирование потребности и мониторинг использования лекарственных средств персонифицировано по каждому пациенту. Это дает возможность точного пофамильного планирования закупа, выдачи и списания лекарственных средств, а также прямой контроль над остатками лекарств на местах.


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