Министр труда Азербайджана заинтересовался казахстанским опытом в сфере занятости

Министры труда Казахстана и Азербайджана обсудили возможность заключения двустороннего Меморандума о сотрудничестве в трудовой сфере и сфере социального обеспечения.

В рамках региональной конференции по вопросам женщин Афганистана состоялась двусторонняя встреча Министров труда и социальной защиты населения Республики Казахстан Мадины Абылкасымовой и Азербайджанской Республики Сахиля Бабаева, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

В ходе встречи министры обсудили актуальные вопросы по сотрудничеству и обмену опытом в сфере занятости, социального обеспечения, реабилитации лиц с инвалидностью и др.

Как отметила М.Е. Абылкасымова, с учетом глобальных процессов цифровизации, происходящих в мире, перспективными направлениями сотрудничества в социальной сфере становятся вопросы создания электронной биржи труда и автоматизации учета трудовых договоров.

«На сегодняшний день Казахстаном продолжается модернизация систем пенсионного обеспечения и социального страхования с целью обеспечить защищенность тех категорий населения, которые сегодня остаются за пределами этих систем. С учетом изменений рынка труда, важно учитывать новые форматы занятости и, соответственно, прорабатывать новые, более гибкие форматы вовлечения этих людей в государственные системы социального обеспечения. В этой связи обмен опытом между нашими странами станет полезным и значимым шагом на пути этих реформ» - отметила Министр М. Абылкасымова.

Министр С. Бабаев подчеркнул важность заключения совместного меморандума о взаимном сотрудничестве, где будут определены основные направления по взаимодействию двух стран в сфере трудовых и социальных отношений.

«Нашим странам есть чему поучиться друг у друга. При этом, за всеми социальными услугами в современном мире должна стоять автоматизация. Это позволит уменьшить влияние человеческого фактора на оказание этих услуг и, соответственно, сделать процесс их оказания более прозрачным и эффективным» - подчеркнул глава иностранного ведомства.

Кроме того, Министр труда Азербайджана отметил заинтересованность в казахстанском опыте в сфере занятости. На сегодняшний день в Азербайджане ведется работа над порталом занятости. В этой связи, как отметил С. Бабаев, обмен опытом с казахстанской стороной станет возможностью повышения эффективности проводимой работы.

В завершении встречи, Министр труда и социальной защиты населения Азербайджана выразил надежду на скорый визит казахстанских коллег в Азербайджан для заключения двустороннего Меморандума.

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