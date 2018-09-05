Завершился республиканский конкурс «Дети – будущее страны»

В конкурсе приняли участие 1453 учащихся старших классов из более 300 школ со всей страны.

Агентством по делам государственной службы и противодействию коррупции завершен республиканский конкурс среди учащихся старших классов «Дети – будущее страны», приуроченный к 20-летию уполномоченного органа по делам государственной службы, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АДГСПК РК.

Конкурс проводился с целью развития у детей-участников критического мышления, лидерских качеств, а также для знакомства со спецификой разных профессий. Для награждения победителей конкурса дипломами заместитель председателя АДГСПК Айгуль Шаимова посетила школы №3, №55, № 64, № 53, №70 и №76 города Астаны.

Айгуль Шаимова поздравила преподавателей и учащихся школ с началом учебного года, рассказала о работе Агентства с подрастающим поколением.

Со своей стороны, конкурсанты поделились впечатлениями от конкурса, полученном опыте. Победители выразили большой интерес к государственной службе и призвали одноклассников участвовать в проектах Агентства.

По мнению руководства школ сложно переоценить значимость подобных инициатив для воспитания молодежи в духе патриотизма, в целом для развития человеческого капитала и повышения конкурентоспособности нации.

В конкурсе приняли участие 1453 учащихся старших классов из более 300 школ со всей страны. Участники защищали индивидуальные проекты на следующие темы: «Сделано в Казахстане», «Смарт аул», «Экология», «Вкусное и здоровое питание», «Латинская графика», «Этнотуризм» и иные актуальные вопросы.

На конкурсе старшеклассники представили конкурсной комиссии результаты проведенных исследований по использованию водных ресурсов и пресной воды, а также дали свои практические рекомендации по переработке и вторичному использованию материалов жизнедеятельности в условиях города. Среди участников проекта было немало тех, кто активно делился идеями по модернизации жизни в сельской местности и переходу к «смарт аулу» с применением солнечных, ветряных и иных видов альтернативных источников энергии.

В данной категории лучшими стали Алихан Сайлекеев (Караганды), Мұхаммедәли Нұрғали (Костанай), Алина Болатова (Кокшетау), Азамат Қуанышұлы и Ақерке Қасымбаева (Актау), Рамазан Ирмагалиев и Диляра Кыдырова (Атырау), Матвей Рыбалкин, Еркебұлан Темірхан и Мурат Жунисбаев (Алматы), Абдрей Асылжан, Горбунова Анна, Ералы Газиз, Ергалиев Алан, Кайсарова Бибинур, а также Диляра Шлатаева и Елена Нирозникова (Талдыкорган).

Очень ярко участники раскрыли и тему «вкусного и здорового питания».

Среди тех, кто говорил о важности правильного питания и ведения здорового образа жизни, особенно для подрастающего поколения, отличились Бейбарыс Темірбек (Актобе), Еркежан Халелова (ВКО), Кудрявцева Карина, Мухтар Назым, Полатова Зауре (Астана), а также Жансая Берікбаева и Айжұлдыз Құатбаева из Мангистау.

В ходе отборочного этапа конкурсанты продемонстрировали глубокие теоретические знания в разных областях науки и осведомлённость о происходящих в стране преобразованиях. В частности, в контексте идеи Главы государства «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» участники представили свое видение на такие актуальные темы как переход казахского языка на латинскую графику, развитие в стране этно-туристической отрасли и отечественной продукции.

По данным тематикам интересными признаны проекты Сергея Кекина (Акмолинская область), Айзады Қайсар и Арайлым Ораловой (Талдыкорган), Бибинур Кайсаровой и Рабии Рахимбаевой (Астана), Андрея Бабошина (Петропавловск), Рахимбаева Рабия, Сарыбекова Назерке, Усманова Юлдуз (Астана), Дильназ Жалмұхановой, Алихана Тоханова и Абая Киреева (Актобе).

Данный проект реализовывался совместно с телеканалом «Балапан» и акиматами областей. В настоящее время завершены съемки тематической телепередачи с участием призеров конкурса, которую зрители смогут увидеть в скором времени.

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