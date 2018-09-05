Минздрав: Смертность в Казахстане снизилась на треть

В стране произошли позитивные сдвиги медико-демографических показателей, - Биртанов.

В Казахстане снизились материнская и младенческая смертность. Об этом на пресс-конференции в СЦК сообщил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов, передает zakon.kz .

«В рамках реализации Госпрограммы «Денсаулық» на 2016-2019 гг. в стране произошли позитивные сдвиги медико-демографических показателей. По результатам деятельности в 2017 году улучшены основные показатели здоровья в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года: общая смертность снизилась на 3%, материнская на 1,6%, младенческая на 7,7%, смертность от болезней системы кровообращения на 1,8%, злокачественных новообразований на 5,3% и туберкулеза на 11,8%. Общая продолжительность жизни казахстанцев выросла на 0,7% (0,54 года), достигнув 72,95 лет», - сказал Е. Биртанов.

Вместе с тем, как отметил Елжан Биртанов в соответствии с шагом 80 Плана нации «100 конкретных шагов», предусмотрено, что первичная помощь станет центральным звеном национального здравоохранения для предупреждения и ранней борьбы с заболеваниями. В этой связи, ведется работа по совершенствованию первичной медико-санитарной помощи.

«Я хочу проинформировать вас о том, что целях ознаменования 40-летия принятия Алма-Атинской Декларации ВОЗ/ЮНИСЕФ по первичной медико-санитарной помощи и повышения ее значимости в охране здоровья граждан с учетом современных вызовов, 25-26 октября текущего года в г.Астане пройдет Глобальная конференция по первичной медико-санитарной помощи «К достижению здоровья для всех», - проинформировал Биртанов.

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