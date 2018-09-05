Тереза Мэй официально обвинила Россию в отравлении Скрипалей

В российском МИД заявили, что опубликованные имена и фотографии «ни о чем не говорят».

Россию официально обвинили в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что за атаку ответственны российские спецслужбы, сообщает Reuters.

«Основываясь на информации, предоставленной разведкой, правительство [Великобритании] пришло к выводу, что двое людей, которых назвала полиция и Королевская прокурорская служба, — служащие российской военной разведки, также известной как ГРУ», — сказал она.

Кроме того, глава британского правительства отметила, что операция с большой долей вероятности была санкционирована Кремлем.

Ранее 5 сентября сообщалось, что Великобритания назвала имена российских подозреваемых по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. По информации Лондона, злоумышленники въехали в страну по настоящим паспортам, выданным на вымышленные имена Александра Петрова и Руслана Боширова.

В российском МИД заявили, что опубликованные имена и фотографии «ни о чем не говорят».

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери в марте этого года. Британские власти утверждали, что бывший полковник ГРУ был атакован с помощью нервно-паралитического вещества класса «Новичок», разрабатывавшегося в СССР. В связи с этим из страны были высланы несколько десятков российских дипломатов. Москва поступила аналогичным образом, подчеркнув голословный характер обвинений. Позднее Организация по запрещению химоружия (ОЗХО) не смогла подтвердить происхождение токсина.

Источник: Lenta.ru

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!