На 30% снизился уровень преступности в Астане

Положение по coблюдeнию тишины предлагают ввести в столице.

В акимате под председательством акима Астаны Асета Исекешева состоялось заседание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений с участием представителей руководства прокуратуры города, Департамента КНБ, ДВД Астаны, местной полицейской службы, городского центра анализа и мониторинга iKomek (109) и городских управлений, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Выступая с докладом, начальник ДВД Марат Кожаев доложил, что обстановка в столице стабильная. По его информации, в первом полугодии на 30% снизился уровень преступности, а также на 6,2% увеличилось количество раскрытых преступлений, среди которых отмечен рост на 31% раскрытых преступлений прошлых лет, из которых каждое четвёртое относится к категории тяжких и особо тяжких.

Была отмечена роль технологической оснащенности города для оперативной деятельности. После запуска проекта «Сергек» количество ДТП за 7 месяцев текущего года снизилось на 21%, на 19% уменьшилось количество раненых и на 51% количество погибших. Эффективность показали камеры видеонаблюдения и в оперативно-розыскных мероприятиях. С их помощью с начала года по горячим следам раскрыто 507 преступлений и выявлено свыше 45 тысяч административных правонарушений.

«Всего в текущем году выявлено и пресечено 185,5 тыс. административных правонарушений, по которым виновные лица привлечены к ответственности. Это, безусловно, способствует формированию среди населения города «нулевой терпимости» к правонарушениям. Благодаря принимаемым комплексным мерам, в текущем году отмечается заметное снижение преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе на улицах, и дорожно-транспортных происшествий», – отметил Марат Кожаев.

Прокурор города Астаны Булат Дембаев также отметил, что снижение уровня преступности произошло за счет имущественных преступлений, профилактика которых проводилась совместно с органами ДВД.

В ходе заседания аким столицы Асет Исекешев выделил основные направления реализации программы «Астана – комфортный и безопасный город»:

1. Комплексный подход к профилактике правонарушений. Для этого акимат города Астаны внедрил практику еженедельно рассматривать состояние безопасности в городе. Уже сегодня мера показала себя как хороший инструмент по снижению уровня преступности. Практические результаты алгоритма обеспечения безопасности, разработанного совместно с прокуратурой, ДКНБ, ДВД и МПС во время проведения выставки EXPO-2017, позволили провести крупное международное мероприятие на высоком уровне и легли в основу Комплексного плана по профилактике правонарушений в Астане на 2018-2019 годы. С учетом принимаемых мер необходимо постоянно совершенствовать принципы и вносить корректировки в план работы, чтобы столица стала лидером по безопасности в республике. Ключевым индикатором будет обеспечение для каждого жителя и гостя столицы главного показателя социального самочувствия – высокой личной и имущественной защищенности.

2. Постоянный криминологический анализ, направленный на детальное рассмотрение каждого преступления с выявлением причин и условий его совершения. К примеру, определены ключевые группы нарушений, характерные для многих больших городов – это квартирные, карманные и автомобильные кражи, разные виды мошенничества, грабежи и разбои, незаконная реализация автозапчастей, лома черных и цветных металлов.

Данные меры позволят всем государственным органам точечно сфокусироваться на решении каждой группы правонарушений в рамках своей компетенции и принять ряд превентивных мер: навести порядок на рынках, построить охраняемые автостоянки, увеличить количество участковых, дополнительно установить камеры и освещение.

3. Цифровизация безопасности. Наряду с существующими мерами, для повышения оперативности необходимо переходить к применению новых технологий. В столице создана лучшая в стране по техническому оснащению инфраструктура, состоящая из стандартизированных камер высокого разрешения. Сейчас городские структуры переходят от сбора данных к их анализу.

Важным шагом является внедрение системы распознавания лиц на основе искусственного интеллекта по всем камерам в городе. Уполномоченные органы акимата совместно с КПСиСУ уже работают над реализацией пилотного проекта в торговом доме «Есиль»,в перспективе планируется масштабирование проекта во всех автобусах, аэропортах, вокзалах, крупных магазинах.

Предиктивная аналитика при помощи анализа больших данных Big Data позволит создать интерактивную базу данных и сформировать криминогенную карту столицы, с возможностьюпроводить мониторинг по зонам потенциального риска и прогнозировать, где будут совершаться преступления. Для этого одновременно проводится сбор и анализ пространственных данных возможных мест и маршрутов побега, временных данных о графике, дне неделе, выплате заработной платы и данных социального статуса о родстве, дружбе, финансовых транзакциях, что позволяет определить место, вплоть до участка площадью 150 на 150 метров. В работу полицейских уже вводятся специальные планшеты для работы с ней, которые позволяют оперативно получать информацию с видеокамер «Сергек» в радиусе выбранного участка. На основе собранных данных будут формировать электронные улики для уголовных дел.

В решении оперативных вопросов важная роль отводится Городскому центру мониторинга и оперативного реагирования «iKomek». На сегодняшний день первый этап объединил в себе все вопросы в сфере ЖКХ (электро- и водоснабжение, КСК, лифтовые компании, общественный транспорт и др.). Вторым этапом создается контакт-центр по вопросам экстренного реагирования – 112, который в перспективе будет работать по аналогии со службой «911» в США и Канаде. Подключение начнется с номеров 101, 102, 103. Это позволит сократить время реакции на звонок по номерам экстренных служб до 3-х секунд, а его передачу на исполнение до 30 секунд.

4. Реализация системных мер

В первую очередь необходимо рассмотреть возможность увеличения количества участковых и школьных инспекторов.

«Для повышения роли полиции, ее авторитета в обществе и привлекательности полицейской профессии в сознании граждан в первую очередь нужно привести в порядок здания участковых пунктов. А для увеличения штата, также стимулирования кандидатов на должность участковых и школьных инспекторов необходимо рассмотреть возможность обеспечения их служебным жильем и введения «столичного коэффициента» в виде надбавки к должностному окладу.

Остается в приоритете материально-техническое оснащение полиции. Ежегодно обновляется автопарк, только в этом году было выделено порядка 40 автомобилей. Вместе с тем решится вопрос с определением нового современного здания для районных объектов Департамента внутренних дел, на базе которого появится возможность открыть специализированный Центр правоохранительных услуг.

Также я предлагаю дать районным акимам право согласовывать кандидатуры на должность участковых для более тесного сотрудничества в работе по профилактике преступности в районе и взаимодействия с жителями», – подчеркнул аким.

Кроме того, будет рассмотрено внесенное начальником ДВД предложение о создании Центра подготовки полицейского, направленного на профессиональное становление в современныхсоциокультурных условиях, с применением новейших технологий и методов работы. Значительное внимание в центре будет уделяться интеллектуальному, культурному и нравственному развитию полицейских.

5. Внесение изменений в нормативно-правовые акты

Среди законодательных мер выявлена необходимость ввести два понятия: городская система видеонаблюдения, чтобы иметь возможность подключать частные камеры к единой системе мониторинга и оператор городской системы видеонаблюдения, у которого будет возможность интегрировать, синхронизировать и предоставить привилегированные права на доступ к видеозаписям для правоохранительных органов.

Предложено прописать требования к организации работы рынков и мест приема лома цветных металлов и бывших в употреблении запчастей.

В связи с систематическими жалобами жителей будет вынесено на обсуждение предложение ДВД по введению положения по соблюдению тишины в выxoднoй дeнь по опыту Германии, предполагающего запрет на ремонтные работы и любой другой шум, а также утверждение четкого регламента работы увеселительных заведений, в части ограничения шума в ночное время в кафе и ресторанах, находящихся на первых этажах здания.

Подводя итоги заседания МВК, Асет Исекешев поручил постоянно изучать опыт крупных развитых городов мира по организации безопасности и внедрению новых технологий, а также подчеркнул необходимость привлечения общественности к содействию в предупреждении преступлений.

«Одним из лучших средств по совершенствованию профилактических мер, полагаю, будет активное участие общественности в разработке методов борьбы с правонарушениями. Чтобы правоохранительные органы ощущали поддержку со стороны населения, предлагаю выносить все вопросы на рассмотрение Общественного совета города Астаны», – призвал аким столицы.

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