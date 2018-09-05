Минздрав снижает барьеры для бизнеса и развития конкуренции в системе здравоохранения

Как отмечает Елжан Биртанов, в целях повышения конкуренции на рынке медицинских услуг проведена работа по увеличению доли частных поставщиков в системе ГОБМП.

Из компетенции министерства здравоохранения в рамках дерегулирования и снижения барьеров для бизнеса исключены из 13 контрольно-надзорных функций, пересмотрены 23 санитарных правила, созданы наблюдательные советы в 450 медицинских организациях, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

«На сегодняшний день из 818 государственных организаций здравоохранения подлежат переводу на право хозяйственного введения 747 организаций, из которых уже преобразовано 647 (87%) мед.организаций», - сказал министр здравоохранения РК Елжан Биртанов в Службе центральных коммуникаций на пресс-конференции, посвященной улучшению качества медицинской помощи.

Как отмечает Елжан Биртанов, в целях повышения конкуренции на рынке медицинских услуг проведена работа по увеличению доли частных поставщиков в системе ГОБМП.

«Доля финансирования частных поставщиков выросла с 2017 года 8% (49,7 млрд. тенге) до 14% (85,9 млрд. тенге) 2018 года», - сообщил он.

Также руководитель ведомства сообщил, что на оказание медицинской помощи в рамках ГОБМП за 2018 год заключены договора с 1352 медицинскими организациями на общую сумму 708,6 млрд. тенге, из них 102,5 млрд. тенге для 603 частных медицинских организаций.

Стоит отметить, что количество частных медицинских организаций, участвующих в ГОБМП, увеличился на 185 единиц по сравнению с данными 2017 года.

Кроме того, в июне текущего года заключен Меморандум о сотрудничестве между Министерством здравоохранения и Национальной палатой предпринимателей «Атамекен» для создания благоприятных условий и развития частного предпринимательства в сфере здравоохранения.

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