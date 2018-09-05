В Акмолинской области обсудили качество оказания медицинских услуг населению

В целях повышения качества оказываемых медицинских услуг населению, на 2018 год были заключены Меморандумы между управлением здравоохранения и главными врачами медицинских организации области.

Под председательством акима области Малика Кенесбаевича Мурзалина состоялось совещание по вопросам в сфере здравоохранения региона. В совещании приняли участие заместитель акима области по социальным вопросам А. Мусралимова, руководители управлений здравоохранения, экономики и бюджетного планирования, руководители медицинских организации, сообщает zakon.kz со ссылкой на ГУ "Управление внутренней политики Акмолинской области".

В целях повышения качества оказываемых медицинских услуг населению, на 2018 год были заключены Меморандумы между управлением здравоохранения и главными врачами медицинских организации области.

Для оценки деятельности медицинских организаций управлением здравоохранения на постоянной основе проводится мониторинг исполнения целевых индикаторов в разрезе районов нашего региона.

Так, по итогам первого полугодия 2018 года 7 медицинских организаций исполнили менее 50% запланированных целевых показателей, среди них с наименьшим уровнем достижения показателей Аршалынский (44%), Есильский (43%), Целиноградский (40%), Бурабайский (35%) районы.

В рамках государственно-частного партнерства медицинские организации Бурабайского района в 2017-ом году были переданы в доверительное управление. Частным партнером проведена модернизация межрайонной больницы на сумму 926 млн. тенге, затраты возмещены государством в полном объеме. Однако на сегодня организация медицинского обслуживания и качество оказываемых медицинских услуг не соответствуют заявленным требованиям, чему свидетельствуют низкие индикаторные показатели.

Также подведены итоги деятельности медицинских организаций по внедрению интегрированной модели оказания медицинской помощи по 5-ти Дорожным картам при инфарктах, инсультах, злокачественных новообразованиях, травмах, беременности, родовспоможения и детству.

Следует отметить, что по итогам рейтинга среди медицинских организаций, в так называемой «красной зоне», оказались медицинские организации тех же районов - Аршалынского, Есильского, Целиноградского, Бурабайского.

По итогам заседания главой региона подвергнута жесткой критике деятельность отдельных руководителей медицинских организаций, поставлены задачи перед руководством управления здравоохранения по усилению контроля за выполнением основных индикаторов Государственной программы «Денсаулық» на 2016-2019 годы, соблюдению частным партнёром ТОО «Авиценна Бурабай» основных задач и принципов государственно-частного партнерства, а также принятию конкретных мер в отношении должностных лиц медицинских учреждений, допустивших снижение показателей.

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