Девушка окунула курицу в газировку и вызвала споры в Сети

Пользователи Twitter удивились неожиданному поступку девушки, которую показали во время трансляции теннисного турнира US Open, сообщает РИА Новости.

На кадрах героиня ролика использует сладкую газировку вместо соуса для курицы.

Why are we dipping chicken fingers into soda? Why is this happening? Someone call the cops right now! pic.twitter.com/iO9KsgYE4O