В Туркестане попытались изнасиловать паломницу
Принимаются меры по задержанию нападавшего.
Фото : 24.kz5 сентября 2018, 21:09
В Туркестане неизвестный мужчина напал на паломницу по святым местам, сообщает Хабар 24.
Как выяснилось позже, грабитель сначала вырвал из рук девушки сотовый телефон, а когда пострадавшая пыталась вернуть украденное, начал избивать ее и попытался совершить насильственные действия.
Очевидцы, увидев окровавленную девушку, вызвали скорую и оказали первую медицинскую помощь. Сейчас пострадавшая находится в Туркестанской городской больнице.
По словам врачей, она получила закрытую черепно-мозговую травму.
«Данное заявление зарегистрировано в ЕРДР по статье «Покушение на изнасилование». В данное время полицейскими начато досудебное расследование. Сотрудниками криминальной полиции ДВД установлена личность подозреваемого лица. Принимаются меры по его задержанию», — сообщила руководитель управления государственного языка и информации ДВД Туркестанской области Салтанат Каракозова.
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