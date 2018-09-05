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В Туркестане попытались изнасиловать паломницу

Принимаются меры по задержанию нападавшего.

Фото : 24.kz5 сентября 2018, 21:09

В Туркестане неизвестный мужчина напал на паломницу по святым местам, сообщает Хабар 24.

Как выяснилось позже, грабитель сначала вырвал из рук девушки сотовый телефон, а когда пострадавшая пыталась вернуть украденное, начал избивать ее и попытался совершить насильственные действия.

Очевидцы, увидев окровавленную девушку, вызвали скорую и оказали первую медицинскую помощь. Сейчас пострадавшая находится в Туркестанской городской больнице.

По словам врачей, она получила закрытую черепно-мозговую травму.

«Данное заявление зарегистрировано в ЕРДР по статье «Покушение на изнасилование». В данное время полицейскими начато досудебное расследование. Сотрудниками криминальной полиции ДВД установлена личность подозреваемого лица. Принимаются меры по его задержанию», — сообщила руководитель управления государственного языка и информации ДВД Туркестанской области Салтанат Каракозова.


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