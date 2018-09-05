9 медалей принес Казахстану сегодняшний день на III ВИК

В копилке казахстанцев 6 - серебряных и 3 - бронзовые медали.

Фото : Комитет по делам спорта и физической культуры МКС РК

Сегодня казахстанские спортсмены завоевали 9 медалей различного достоинства, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК.

Из них 6 - серебряных и 3 - бронзовые медали.

ВВ соревновании по қырғыз күресі Алишер Мухамеджанов (55 кг), Мейржан Берекетов (60 кг), Леонид Станеев (84 кг), Арман Калиев (96 кг) завоевали серебряные медали. В весовой категории 66 кг Ғұмар Қырғызбаев стал третьим.

В интеллектуальной игре Мангала мужчины в командном зачете завоевала серебряную медаль. Среди женщин также в нашей копилке «серебро».

В отдельном выступлении «бронзу» взяла Гульнур Базаралиева. Среди мужчин также бронзовым призером стал Максат Шотаев.

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