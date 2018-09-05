Казахстанскую девочку вернули матери спустя шесть лет

В Молдову Иру забрал родной отец.

Долгожданное воссоединение казахстанки с 10-летней дочерью состоялось в Алматы. Вернуть девочку из Молдовы матери помогли казахстанские дипломаты и сотрудники Комитета по охране прав детей, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Свою дочь Олеся Георгиева не видела шесть лет. В Молдову Иру забрал родной отец. Пообещал, что в Казахстан, к матери, привезет ее через несколько месяцев. Пока взрослые выясняли отношения, девочка осталась жить у соседки по дому. А после мужчина и вовсе уехал из страны.

"Я вообще родом из Казахстана, познакомилась с гражданином Молдовы, и у нас родился ребенок в Молдаве, затем я приехала в Казахстан с ребенком и осталась здесь жить. Приехал забрал ребенка, ребенка он бросил. Его воспитывала другая женщина. Мы здесь обратились в МИД, они нам очень хорошо помогли, они все документы подготовили", - говорит Олеся Георгиева.

Девочка прилетела в Алматы в сопровождении советника Генерального консульства Казахстана в Кишиневе. Едва увидев силуэт дочери, Олеся Георгиева бросилась к ней и еще долго не отпускала из объятий.

10-летняя Ирина Андриеш до сих пор не знает: почему папа не приехал за ней. Когда рассказывает, как жила у чужой женщины, не может сдержать слез.

Сейчас у девочки гражданство Молдовы. Сменить его на казахстанское она сможет после совершеннолетия.

"Когда я приехала сюда и увидела маму, у меня были такие эмоции, что невозможно было описать. Уехал сам, и оставил у меня у одной женщины на три года, и так и не приехал, - рассказала Ирина Андриеш.

Мать намерена лишить бывшего супруга родительских прав. В ближайшее время она вместе с ребенком отправится домой, в Шымкент. Девочке предстоит длительная реабилитация у психологов. После ее должны записать в школу.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!