Сельчан в Карагандинской области попросили пить таблетки днем, «чтобы не болеть ночью»

Жители села Кушокы в панике. Они почти уверены, что чиновники закрыли скорую помощь, чтобы избавиться от местных пенсионеров.

В маленьком поселке Карагандинской области разгорелся большой скандал: там сократили работу скорой помощи. Сельчанам посоветовали тщательнее следить за здоровьем и не доводить дело до вызова экстренной помощи. Такие новости повергли жителей в шок. Они пишут жалобные письма. Но чиновники заверяют, что поступают по закону, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Жители села Кушокы в панике. Они почти уверены, что чиновники закрыли скорую помощь, чтобы избавиться от местных пенсионеров. Сейчас эту новость обсуждают на каждом углу и жалуются куда, только могут.

Это не первый сход жителей. Сельчане пишут письма, ходят на приемы в областном центре: требуют вернуть им скорую помощь. Чиновники заявляют, что действуют по закону. После чего люди приходят домой обиженные. Пенсионеры жалуются, что им посоветовали лучше следить за своим здоровьем, вовремя принимать таблетками, чтобы не пришлось вызывать скорую помощь. Тем более, что она все равно не приедет.

- Нам говорят, пейте таблетки днем, чтобы не болеть ночью. Ну, как всегда, люди есть метеозависимые. У каждого свои хронические заболевания, так ведь? Обострения они всегда в основном происходят ночью. И это же не выход - «пейте таблетки, ждите до утра». А если это выходной? - спрашивает Светлана Свечникова.

Персонал скорой помощи и реанимобиль по соглашению с местными властями до сих пор содержала корпорация «Казахмыс». В этом году меморандум решили не продлевать, передав все на баланс района. А затем и вовсе закрыли станцию скорой помощи: в ауле слишком маленькое население. В год на станцию в среднем уходит 5 миллионов тенге.

- Бригада скорой помощи организуется при населении не менее 10 тысяч человек. В данном поселке 4400 населения. Здесь, я говорю, исторический разрез содержал, население к этому привыкло, просто-напросто. На баланс передали, вот когда мы в соответствие привели такой резонанс, - говорит директор районной центральной больницы Бухар-Жырауского района Сапар Кажикаримов.

Если уж очень понадобится, заверяют чиновники, дежурный врач сможет навестить больного и дома. А в экстренных случаях, обещают в акимате, пациенту выделят машину и отвезут за 40 километров в районный центр, либо в Караганду – это 60 километров. Однако жители считают, что их страхи обоснованы. Если раньше к ним выезжала оборудованный реанимобиль. Теперь медики берут вот такой чемоданчик и идут на вызов пешком.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!