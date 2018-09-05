Родственники погибшей матери двоих детей не верят, что она выпрыгнула из машины

Подозреваемый уверяет, что Толганай выпрыгнула на ходу.

В Туркестанской области родственники погибшей матери двоих детей требуют наказать её убийцу. Два года назад 35-летняя Толганай Мурзабекова вместе с коллегой возвращалась с работы. Но домой так и не доехала. Коллега, который стал главным подозреваемым, заявил, что Толганай сама выпрыгнула из машины на ходу. Дело закрыли. Но после серии материалов на нашем канале подозреваемого вновь взяли под стражу, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

В зал суда он входит под конвоем, но с высоко поднятой головой. 27-летний Саят Мыктыбайулы всем видом показывает, встрече с родными погибшей коллеги он явно не рад. Об этом мужчина открыто скажет на процессе, где попросит запретить видеосъемку. Суд подозреваемого поддержит. Двери в зал закроют не только для прессы, но и для родных погибшей. Это станет настоящим шоком для близких.

- Они здесь все купили, испугались, что телевидение приехало, и сделали процесс закрытым!

Чтобы утихомирить недовльных, в суд прибыла опергруппа и вывела всех на улицу. Уже там, родные погибшей 35-летней Толганай Мурзабековой вновь вспомнили историю, которая два года назад потрясла маленький городок в Туркестанской области. Налоговый инспектор Ленгера возвращалась домой с работы. Но по дороге, по версии следствия, выбросилась из машины и через неделю скончалась в больнице, так и не придя в сознание. В суицид семья Толганай не верит. Уверяют, она строила планы, а в тот день торопилась домой к детям.

- Дети постоянно плачут и говорят: «Мама приди, приди». Я сама плачу, не хочу смотреть, как они страдают. Младшему всего год был, как мать умерла. Она его грудью кормила. Как им объяснишь, что случилось? Двое малышей теперь называют свою тетю мамой. Этому извергу даже 20 лет мало будет, а они его невиновным хотят сделать, - возмущается Алтынкуль Серханова.

Позже выяснится, подвезти Толганай вызвался коллега, с которым у неё длительное время был роман. Женщина даже успела родить от него ребенка, но потом решила вернуться к бывшему мужу. Родные уверяют: после того, как она сообщила об этом, подсудимый стал её ревновать и избивать. О побоях Толганай сообщала участковому, но дело никак не заводили.

- Здесь они опять же подкупили. Первое дело, когда ленгерское было, они там подкупают его и закрывают, даже ленгерские судьи отказываются вести дело. Второе вот это, они опять судью подкупают. Он говорит, что она сама выпрыгнула из машины. Почему он в этот момент, если он не убивал и не избивал, почему он скорую не вызвал, а сам повез в больницу? – спрашивает двоюродная сестра Гульзинат Искакова.

У подозреваемого другая версия. Уверяет, он никого не убивал. Экс-возлюбленная сама села в машину и предложила поехать за город. По пути они поругались, и Толганай выпрыгнула на ходу. Так ли это на самом деле, станет ясно после суда. Уже завтра огласят приговор. Сейчас дело расследуют по трем статьям: доведение до самоубийства, проникновение в чужое жилище и избиение.

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