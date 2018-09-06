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В Техасе мужчина на автомобиле врезался в студию Fox News

Белый мужчина, одетый в рубашку и шорты, на машине разбил фасад из стекла, потом выбрался из салона и начал что-то кричать.

Фото : Gerçek Gündem6 сентября 2018, 00:50

Мужчина на внедорожнике рано утром в среду протаранил первый этаж здания в Далласе (штат Техас), где расположена студия телеканала Fox News. Никто не пострадал, злоумышленник схвачен, передает ТАСС.

Белый мужчина, одетый в рубашку и шорты, на машине разбил фасад из стекла, потом выбрался из салона и начал что-то кричать. Телеканал не воспроизводит смысл возгласов, которые бы позволили понять мотивы происшествия.

"Он [злоумышленник] взят под стражу, но бригада саперов выехала на место. Он оставил подозрительную сумку", - уточнил телеканал.

Полиция Далласа приняла меры, чтобы удостовериться в безопасности сумки. Большая часть людей, находившихся в этом здании в момент ЧП, эвакуирована.


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