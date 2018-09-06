Казахстанца с полными карманами евро задержали в аэропорту Ганновера

В карманах брюк гражданина Казахстана были обнаружены незадекларированные 50 тысяч евро.

Сотрудники паспортного контроля аэропорта Ганновера задержали 43-летнего гражданина Казахстана. В карманах его брюк было обнаружено 50 тысяч евро, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на информационный портал nrz.de.

Эта сумма не была задекларирована, поэтому мужчине грозит штраф.

Таможенная служба инициировала предварительное расследование по факту обнаружения у мужчины нескольких пачек купюр номиналом 500 евро. После письменного объяснения их происхождения мужчину допустили на рейс.

В пресс-службе главного таможенного управления Ганновера заявили, что казахстанца ждет "ощутимое" денежное взыскание.

С 15 июня в Евросоюзе действуют новые правила декларирования наличных денег и ценностей. Обладатели суммы свыше 10 тысяч евро должны объяснять происхождение и назначение денег. Эти меры были приняты в рамках борьбы с отмыванием денег и противостоянием финансирования терроризма. За нарушение режима декларирования будет вменяться штраф в размере до 1 миллиона евро.

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