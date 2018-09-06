Парень сбежал с церемонии, когда его девушка поймала букет невесты

Видео обрело вирусную популярность в социальных сетях.

Наутек пустился один из гостей английской свадьбы, когда его девушка поймала букет невесты. Вероятно, предложение руки и сердца в планы молодого человека не входило, сообщает Daily Mail.

В Сеть попало видео со свадьбы британцев Челси и Мэтта Бест, которая состоялась в выходные в Кеттеринге, в графстве Нортгемптоншир. По традиции, Челси бросила свой букет подружкам. Его поймала Рэйчел Беслей и не смогла скрыть радости по этому поводу. Однако, судя по всему, ее бойфренд Дэниел Гилберт был другого мнения. В тот момент, когда букет оказался у Рэйчел, молодой человек с бутылкой шампанского в руках пронесся мимо нее и убежал вдаль.

Шутка удалась и гости радостно аплодировали убегающему Дэниелу. Хотя, возможно, парень был серьезен и действительно пока не собирался жениться.

Между тем в комментариях к публикации многое молодые люди признались, что на месте героя видео и фотографий поступили бы точно также.

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