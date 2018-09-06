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Юлия Самойлова собралась эмигрировать из России

Юлия Самойлова представляла Россию на песенном конкурсе Евровидение-2018 в Лиссабоне, на котором ей не удалось пробиться в финал.

Фото : РИА Новости / Илья Питалев6 сентября 2018, 06:14

Певица Юлия Самойлова заявила, что готова эмигрировать из России. Об этом артистка сообщила в своем видеообращении, пишет РИА Новости.

Помимо этого, она выложила фото в своем профиле в Instagram, на котором она находится в аэропорту Шереметьево.

Как сообщает телеканал "360", агенту Самойловой не известно, почему исполнительница сделала такое заявление. Он добавил, что артистка уже находится на борту самолета.

Юлия Самойлова представляла Россию на песенном конкурсе Евровидение-2018 в Лиссабоне, на котором ей не удалось пробиться в финал.


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