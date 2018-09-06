Головкин прокомментировал незаконное тейпирование рук «Канело»

Он оборачивает руки слоями — лента, марля, потом снова — это создает литье.

Казахстанский боксер Геннадий Головкин в телефонной конференции ответил на вопрос о нелегитимном тейпировании рук перед первым боем мексиканца Сауля Альвареса, сообщает Sports.kz.

— Ну, насколько я понимаю, я не видел, как обернуты его руки. Я дрался, не зная, как они затейпированы. Это не зависит от меня. Поэтому не мне судить об этом, — сказал Головкин.

Ранее против способа тейпирования рук «Канело» категорично высказался тренер Головкина Абель Санчес: «Они оборачивают руки слоями — лента, марля, потом снова — это создает литье. Такое тейпирование незаконно. Незаконно в любой части мира, кроме Вегаса». Однако позже выяснилось, что комиссия разрешает на территории штат Невада такое тейпирование — однако оно запрещено в других штатах.





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