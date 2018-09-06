Головкин прокомментировал незаконное тейпирование рук «Канело»
Он оборачивает руки слоями — лента, марля, потом снова — это создает литье.
Фото : sports.kz6 сентября 2018, 07:18
Казахстанский боксер Геннадий Головкин в телефонной конференции ответил на вопрос о нелегитимном тейпировании рук перед первым боем мексиканца Сауля Альвареса, сообщает Sports.kz.
— Ну, насколько я понимаю, я не видел, как обернуты его руки. Я дрался, не зная, как они затейпированы. Это не зависит от меня. Поэтому не мне судить об этом, — сказал Головкин.
Ранее против способа тейпирования рук «Канело» категорично высказался тренер Головкина Абель Санчес: «Они оборачивают руки слоями — лента, марля, потом снова — это создает литье. Такое тейпирование незаконно. Незаконно в любой части мира, кроме Вегаса». Однако позже выяснилось, что комиссия разрешает на территории штат Невада такое тейпирование — однако оно запрещено в других штатах.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4935786-ec7da4cb0160454646f867e5256d1ffa
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...