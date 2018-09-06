Минздрав готов выделить вертолёт, чтобы вернуть из Турции новорожденную Полину

Проблема с оплатой услуг турецкой клиники еще не решилась. Сейчас сумма превышает 20 000 долларов.

Министерство здравоохранения Казахстана готово выделить вертолёт санитарной авиации, чтобы привезти новорожденную Полину маме, передает Zakon.kz со ссылкой на 31 канал.

У казахстанки Дарьи Васильевой произошли преждевременные роды на отдыхе в Турции. Сейчас зарубежные врачи выставляют им огромный счет.

Проблема с оплатой услуг турецкой клиники еще не решилась. Сейчас сумма превышает 20 000 долларов. Мать ребенка Дарья Васильева жалуется, что консул в Анталии Арман Нарбаев и представители Министерства иностранных дел не отвечают на их звонки и отказываются помогать.

–Он говорит: «Если вы деньги не найдете, значит, дочь ваша останется здесь. Если вы не можете найти деньги – отказывайтесь». Это давление – разве помощь? – То, что они говорят, дают интервью, по телефону говорят, я могу лично встретиться и сказать, что это ложь и провокация, - пожаловалась мама Полины Дарья Васильева.

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