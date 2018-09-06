Минздрав готов выделить вертолёт, чтобы вернуть из Турции новорожденную Полину
Проблема с оплатой услуг турецкой клиники еще не решилась. Сейчас сумма превышает 20 000 долларов.
Фото : БК556 сентября 2018, 07:40
Министерство здравоохранения Казахстана готово выделить вертолёт санитарной авиации, чтобы привезти новорожденную Полину маме, передает Zakon.kz со ссылкой на 31 канал.
У казахстанки Дарьи Васильевой произошли преждевременные роды на отдыхе в Турции. Сейчас зарубежные врачи выставляют им огромный счет.
Проблема с оплатой услуг турецкой клиники еще не решилась. Сейчас сумма превышает 20 000 долларов. Мать ребенка Дарья Васильева жалуется, что консул в Анталии Арман Нарбаев и представители Министерства иностранных дел не отвечают на их звонки и отказываются помогать.
–Он говорит: «Если вы деньги не найдете, значит, дочь ваша останется здесь. Если вы не можете найти деньги – отказывайтесь». Это давление – разве помощь? – То, что они говорят, дают интервью, по телефону говорят, я могу лично встретиться и сказать, что это ложь и провокация, - пожаловалась мама Полины Дарья Васильева.
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